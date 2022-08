Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2022: Gwiazdy na koncercie "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" [RELACJA, ZDJĘCIA]

27 sierpnia w Kielcach odbywa się koncert "Przeboje na 30-lecie Polsatu i Radia Zet" w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji, podczas którego wystąpią m.in. The Rasmus (reprezentanci Finlandii na tegorocznej Eurowizji), Olivia Addams (wokalistka znana z przebojów "Stranger", "Are We There?" i "Dumb"), Doda, Andrzej Piaseczny i Dawid Kwiatkowski, a swój jubileusz świętuje Lady Pank.

Olivia Addams na koncercie Polsatu i Radia Zet w Kielcach /Jacek Kurnikowski / AKPA