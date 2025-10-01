Formacja Sick of It All założona została w 1986 roku. Choć ich pierwsze materiały nie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na przestrzeni lat muzycy ustanowili swoją pozycję na scenie jako jedni z kluczowych reprezentantów nowojorskiej sceny hardcore punku. Wielki przełom nastąpił w 1994 roku, po wydaniu albumu "Scratch the Surface", który do dziś cieszy się kultowym statusem. Ich ostanie wydawnictwo "Wake the Sleeping Dragon!" ukazało się w 2018 roku.

Wokalista zespołu, Lou Koller informował w czerwcu 2024 roku, że zachorował na nowotwór przełyku. Ze względu na poważną diagnozę, zespół zdecydował się zrezygnować ze wszystkich zaplanowanych koncertów. Legenda nowojorskiego hardcore'u wystąpić miała m.in. na festiwalu Pol'and'Rock.

W maju 2025 fani cieszyli się razem z wokalistą, gdy ten przekazał, że dzięki intensywnej terapii raka udało się wyleczyć. Niestety teraz w sieci pojawiło się kolejne oświadczenie, z którego wynika, że choroba powróciła.

Lou Koller ponownie walczy z nowotworem

W nagraniu opublikowanym na Facebooku Sick of It All, Lou Koller przekazał, że nowotwór powrócił z przerzutami. Muzyk na wideo wygląda na wyjątkowo wychudzonego, jak sam wyjaśnił, jest to spowodowane ciężkim powrotem do zdrowia po pierwszej terapii.

"Nie takie rzeczy chciałbym przekazywać, ale niestety, rak wrócił i przyprowadził ze sobą przyjaciół. Rekonwalescencja była dla mnie bardzo trudna, miałem problem z odzyskaniem wagi. Zrobiłem badania i nie ma wątpliwości, że wrócił. Ale będziemy działali krok po kroku i zobaczymy, co będzie" - informuje Koller.

Sick Of It All to legendarny zespół amerykańskiej sceny hardcore punk. Grupa powstała w 1986 roku i nieprzerwanie jest jednym z czołowych przedstawicieli tej sceny. Ostatni album wydała w 2018 roku pod tytułem "Wake the Sleeping Dragon!".

Big Cyc tuż po zejściu ze sceny na Narodowym. "Mamy pewną receptę na publiczność" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL