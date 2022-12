Natalia Kukulska , wieloletnia ambasadorka Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, oraz raper i producent muzyczny Miuosh połączyli swoje dwa światy, by po raz pierwszy stworzyć dobroczynny duet.

Powstał utwór o sile i przebaczeniu, o nadziei i mocy, a także odwadze, która uskrzydla, by sięgać po swoje marzenia. 8 grudnia odbyła się oficjalna premiera piosenki pt. „Korzenie i skrzydła” - wzruszającego hymnu, który wspiera świąteczną zbiórkę Stowarzyszenia na rzecz opuszczonych i osieroconych dzieci. „…Usłysz, zobacz nasze SOS…” – to jeden z wersów, jakie słyszymy w utworze, z którego cały dochód z odtworzeń w serwisach streamingowych pomoże Stowarzyszeniu zorganizować rodzinne święta dla opuszczonych i osieroconych dzieci oraz zapewnić utrzymanie Rodzinom SOS.

Czas świąt, to niestety dla wielu dzieci w Polsce wciąż okres awantur, strachu, przemocy i głodu. To również czas bolesnych wspomnień i skojarzeń, takich jak alkohol czy interwencje policji. W SOS Wioskach Dziecięcych opuszczone i osierocone dzieci odnajdują dom i opiekę. Dzięki codziennej trosce Rodziców SOS i wsparciu specjalistów odzyskują poczucie bezpieczeństwa i radość z dzieciństwa. Wiele z nich to właśnie tam ma okazję obchodzić pierwsze prawdziwe Święta pełne spokoju, miłości i zrozumienia.

"Tekst piosenki chwyta za serca i szalenie nas wzrusza. To wołanie o pomoc, które jest bliskie naszemu sercu. Wołanie w imieniu wszystkich dzieci, które potrzebują naszej miłości i wsparcia" - komentuje Anna Choszcz-Sendrowska z SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.

Jak dodaje: "Piosenka ma ogromny ładunek nadziei i mocy. Myślę, że pomoże wielu dzieciom odzyskać wiarę w swoje możliwości i poczucie własnej wartości. Dla Natalii Kukulskiej i Miuosha to pierwszy wspólny projekt artystyczny, oboje czują dumę i wzruszenie że utwór powstał właśnie dla SOS Wioski Dziecięce. W ten sposób zwracają uwagę na ogrom nieszczęść i dramatów, jakie spotykają opuszczone i osierocone dzieci w Polsce".

"Od samego początku czuliśmy, że ma to być utwór, który zostanie z nami na długo. Coś ponadczasowego i niedosłownego" –- mówi Natalia Kukulska.

"Każde dziecko z SOS Wiosek Dziecięcych ma własną niepowtarzalną historię, własny trud, ale też marzenia. 'Korzenie i skrzydła' są tego odzwierciedleniem. Z jednej strony pogodzeniem się z przeszłością, a z drugiej – odważnym patrzeniem w dorosłe życie" - komentuje Miuosh.

"Myślę, że każdy z nas odnajdzie w tym utworze cząstkę siebie" - dodaje.

"Korzenie i skrzydła" – każdy z nas może pomóc opuszczonym i osieroconym dzieciom spędzić ciepłe, rodzinne Święta. Każde odpalenie piosenki w serwisach streamingowych (YouTube, Tidal, Spotify) to realne wsparcie, gdyż całkowity dochód z odtworzenia jest przekazywany na rzecz potrzebujących Rodzin SOS. Od 14 grudnia piosenka będzie dostępna we wszystkich serwisach streamingowych.

Kompozycja, tekst i produkcja to dzieło Miuosha i Natalii Kukulskiej. Za przygotowanie koncepcji kreatywnej i produkcję klipu odpowiada Bosko Films w reżyserii Mateusza Znanieckiego.

