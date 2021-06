Natalia Kukulska pokazała zdjęcie z synem. Skończył 21 lat!

Jan Dąbrówka, syn Natalii Kukulskiej, skończył właśnie 21 lat. Z tej okazji piosenkarka podzieliła się uroczym zdjęciem z synem.

Natalia Kukulska ma troje dzieci /Artur Zawadzki / Reporter

Natalia Kukulska i perkusista Michał Dąbrówka mają trójkę dzieci: syna Jana (ur. 2000) i dwie córki: Annę (ur. 2005) i Laurę (2017).

Jan poszedł w ślady swojego ojca - gra na instrumentach perkusyjnych.

Ostatnio Kukulska z synem współpracowali przy płycie "Czułe struny", na której znajdują się wybrane dzieła Fryderyka Chopina opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty.

Z okazji 21. urodzin syna piosenkarka opublikowała ich wspólne zdjęcie.



"Pierwsza! 00:05 24 czerwca 2000 r. pojawił się na świecie mój pierworodny Jan Dąbrówka. Co za duma. Co to jest za wspaniały gość! Synu - ja już to wiem - teraz niech się świat na Tobie pozna! Kocham oficjalnie na oficjalnym zdjęciu a pod spodem jeszcze mocniej! 21 lat. Serio?" - napisała pod fotografią.



Fani przyłączyli się do życzeń. Nie szczędzili także komplementów piosenkarce i podkreślali podobieństwo 21-latka do taty. "Jaś jak Jaś, ale Mama! Wyglądacie jak rówieśnicy", "Podobny do taty", "Wyglądacie obłędnie. Jasiu, ja też wiem, że z Ciebie wspaniały gość" - pisali.