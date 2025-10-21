Kolejna niespodzianka w programie Polsatu. Kto zastąpi Justynę Steczkowską?

W kolejnej odsłonie popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat wprowadza powiew świeżości przy stole jurorskim. W ósmym odcinku show do stałej ekipy oceniającej dołączy Majka Jeżowska, zastępując Justynę Steczkowską, która w tym czasie brała udział w Eurowizji.

"Kolejna niespodzianka! W najbliższym odcinku za stołem jurorskim programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo będziemy mieli przyjemność gościć piosenkarkę i kompozytorkę, najpiękniejszą w klasie Majkę Jeżowską" - ogłoszono na oficjalnym profilu programu.

Jury w ruchu - nowe spojrzenie na występy

Chociaż w bieżącej edycji uczestników regularnie oceniają Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska oraz Justyna Steczkowska, produkcja nie rezygnuje z niespodzianek. W siódmym odcinku zasiadła Natalia Kukulska, wprowadzając nową perspektywę. Obecność Majki Jeżowskiej w kolejnej odsłonie programu może wnieść świeże spojrzenie na sceniczne interpretacje uczestników, a także wzmocnić aspekt muzycznej rywalizacji.

Majka Jeżowska - od hitów dziecięcych po scenę dorosłych

Majka Jeżowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki. Karierę rozpoczęła w latach 70., a jej piosenki szybko zdobyły popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Utwory takie jak "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są" stały się kultowymi przebojami, które przetrwały pokolenia.

"Muzyka powinna być radosna i angażująca. To właśnie starałam się przekazywać w moich utworach przez lata" - podkreślała Jeżowska w jednym z wywiadów dla Onetu.

Jej doświadczenie sceniczne oraz długoletnia obecność w mediach sprawiają, że w roli jurorki może pełnić zarówno funkcję recenzenta, jak i przewodnika dla młodszych artystów, którzy próbują swoich sił w metamorfozach muzycznych ikon.

Publiczność z ciekawością czeka na kolejny odcinek

Widzowie już wyrażają entuzjazm w mediach społecznościowych, zastanawiając się, jak Majka Jeżowska oceni występy uczestników. Czy będzie wymagającą jurorką, czy raczej mentorką pełną empatii? Jedno jest pewne - jej obecność wzbogaci program o doświadczenie, charyzmę i muzyczne wyczucie, które artystka wypracowywała przez dekady.

Ósmy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z udziałem Jeżowskiej zostanie wyemitowany 24 października, a widzowie mogą spodziewać się zarówno efektownych przemian uczestników, jak i ciekawych komentarzy nowej jurorki.

