Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

W piątkowy wieczór (początek godz. 19:55) Polsat pokaże wielki finał 22. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Wcielających się w śpiewające gwiazdy uczestników oceniają ponownie Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino.

Po dziewięciu odcinkach do finału awansowało czterech uczestników z największą liczbą punktów. Pozostali uczestnicy także biorą udział w ostatnim odcinku, występując w pozakonkursowych duetach.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Wielki finał w Polsacie

W finale jurorzy nie przyznają punktów, lecz wspólnie ustalają klasyfikację końcową. Zwycięzca wygrywa 100 tys. złotych, które przekazuje na wybrany przez siebie cel charytatywny, a zdobywca 2. miejsca czek na 50 tys. złotych (te pieniądze również trafią na cel charytatywny). Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowy odlew twarzy w kolorach złotym (zwycięzca), srebrnym (zdobywca drugiego miejsca), brązowym (zdobywca trzeciego miejsca) i żelaznym (zdobywca czwartego miejsca).

O główną nagrodę będzie rywalizowała najlepsza czwórka: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki i Krystian Ochman. Na scenie pojawią się też pozostali uczestnicy: Marta Bijan, Edyta Herbuś, Andrzej Nejman i Julia Żugaj.

"To jest odpowiedzialność, jak jesteś jurorem, żeby kogoś motywować odpowiednimi słowami, żeby mogli się rozwijać i bawić publiczność. Żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej potencjału" - podsumował 22. edycję Stefano Terrazzino w rozmowie z POLSAT.PL.

"To była bardzo wrażliwa grupa. Było trochę młodzieży, nowej w tym świecie, trochę przestraszonej, ale z wielkim potencjałem artystycznym. Były też osoby bardziej doświadczone. To było piękne zobaczyć, jak oni nawzajem się motywowali" - dodał.

W jury zasiada od jesieni 2022 r., a jako uczestnik wygrał trzecią edycję, brał też udział w specjalnym wydaniu show "Najlepsi".

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych