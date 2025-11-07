Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

W 22. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" wcielających się w śpiewające gwiazdy uczestników oceniali Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino.

Po dziewięciu odcinkach do finału awansowało czterech uczestników z największą liczbą punktów. Pozostali uczestnicy także wzięli udział w ostatnim odcinku, występując w pozakonkursowych duetach.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Wielki finał w Polsacie

O główną nagrodę rywalizowała najlepsza czwórka: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki i Krystian Ochman. Na scenie pojawili się też pozostali uczestnicy: Marta Bijan, Edyta Herbuś, Andrzej Nejman i Julia Żugaj.

Program zaczął się od występu finałowej czwórki, która zaśpiewała piosenkę grupy ABBA.

Rywalizację o nagrody rozpoczął Kamil Studnicki, który wybrał utwór "Non, Je Ne Regrette Rien" Edith Piaf, który artystka śpiewała pod koniec swojego życia. Był w tym tak poruszająco wiarygodny, że aż zmroził jurorów.

"Po prostu wzruszenie odjęło mi głos. Jestem, Kamil, zachwycona twoim wykonaniem. Przyszło ci zaśpiewać coś z końca jej kariery, kiedy ona miała już na tyle mało siły, że widzimy stojącą kobietę, która wszystko daje z siebie, żeby zachwycić jeszcze publiczność, i to o dziwo jej się udaje. I to jest piękne. A ty to tak odegrałeś aktorsko, pomijając, że świetnie zaśpiewałeś, pokazałeś jej postać, każdy ruch, te trzęsące się ręce... aż naprawdę wzruszenie odbiera mi mowę, bo to zrobiłeś po prostu doskonale. Gratuluję ci z całego serca" - oceniła Justyna Steczkowska.

Małgorzata Walewska o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "To nie jest beztroska zabawa" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Modest Ruciński jako Maciej Maleńczuk

Dystyngowany Modest Ruciński postawił w finale na postać, która choć jest jego kompletnym przeciwieństwem, to głosem bliźniacza. Jako Maciej Maleńczuk oczarował wszystkich kojącą barwą, śpiewając przebój "Nigdy więcej" z repertuaru grupy Pudelsi.

"Tu widać było twój warsztat, twój talent. Świetnie wybrałeś te narzędzia, by zbudować tę postać i wykorzystać ten piękny głos, który masz i stworzyć tę iluzję. Cieszę się, że mogliśmy poznać taką piękną osobę, taką głęboką, wrażliwą, wartościową. Dziękuję za ten ostatni piękny występ" - podsumował Stefano Terrazzino.

Pierwsza z par poza konkursem (Edyta Herbuś i Andrzej Nejman) przygotowała piosenkę z przedwojennej komedii "Chcesz to mnie bierz", wcielając się Mirę Zimińską i Adolfa Dymszę.

Natalia Muianga jako Cynthia Erivo. "Urodzona gwiazda"

Kolejny występ należał do Natalii Muiangi, która w każdym odcinku zachwycała kolejną odsłoną nowej siebie. W finale postawiła na wyjątkowy utwór z filmu "Harriet", o prawdziwej postaci, niewolnicy Harriet Tubman, która walczyła o wolność. Przeistaczając się w piosenkarkę Cynthię Erivo zaśpiewała utwór "Stand up", który zaprowadził ją prosto na podium.

"Nie wiem, co ci jeszcze mogę powiedzieć, bo wiele razy powtarzaliśmy już, że jesteś utalentowana, piękna, zgrabna... W zasadzie to urodzona gwiazda. Nic dodać, nić ująć. Jedyne, czego ci życzę, żebyś znalazła wyraz siebie samej w swojej własnej muzyce. Niech podążają za tobą fani, nasza wspaniała publiczność, którą tutaj zdobyłaś, żeby po prostu ci się udało. To jest to, o czym ja i wszyscy jurorzy marzymy, żeby ci się udało w tym zawodzie" - życzyła szczerze Justyna Steczkowska.

Krystian Ochman wykazał się w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" nie tylko ogromnym głosem, ale przede wszystkim niesamowitym dystansem do siebie i poczuciem humoru. Zachwycał talentem, bawił i wzruszał. Na finał postanowił wcielił się w Adama Lamberta i zupełnie poważnie zaśpiewał jego solową piosenkę "Whataya want from me".

"Ja słyszę w twojej technice te podstawy klasyczne, które dają ci to osadzenie, ta barwę, tą pewność siebie. Myślę, że dlatego mi się tak podoba to, co robisz, że masz ten przekaz, który jest taką mieszanką twoich emocji i twojej prawdy z bardzo dobrą techniką i dzięki temu łapiesz mnie za serce. Bardzo się cieszę, że miałam szansę poobcować z tobą jako artystą otwartym na świat, wykształconym i ze wspaniałym dziadkiem. Dziękuję ci bardzo" - powiedziała Małgorzata Walewska.

Julia Żugaj i Marta Bijan przygotowały piosenkę z humorem, luzem i wielką dawką pozytywnej energii. Ich wspólny występ jako duet Long & Junior z przebojem "Tańcz, tańcz, tańcz" to prawdziwa eksplozja radości, który porwał z miejsc całą widownię.

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto został zwycięzcą programu?

W finale jurorzy nie przyznają punktów, lecz wspólnie ustalają klasyfikację końcową. To właśnie oni zdecydowali, że program wygrała Natalia Muianga, która otrzymała złotą twarz! 100 tys. zł nagrody przekazała na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.

Drugie miejsce zajął Kamil Studnicki (srebrna twarz), a na trzeciej pozycji (brązowa twarz) uplasował się Modest Ruciński. Stawkę finalistów zamknął Krystian Ochman (żelazna twarz).

Natalia Muianga o swoim udziale w "TTBZ". Wokalistka opowiedziała o 6-godzinnym nakładaniu maski Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych