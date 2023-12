18 grudnia Keith Richards obchodził swoje 80. urodziny, lecz nie był to jedyny powód do świętowania. Wówczas gwiazdor obchodził również 40. rocznicę ślubu. Artysta wyraźnie to zaznaczył, wyrażając po raz kolejny miłość swojej żonie, która była modelką i aktorką, a prywatnie jest matką jego dwóch córek.

“Dla Patti, wszystkiego najlepszego z okazji 40. rocznicy. Kocham cię, Keith" - napisał na swoim profilu muzyk. Życzenia opatrzył archiwalnym ślubnym zdjęciem, na którym wspólnie z żoną kroją weselny tort. Do życzeń Richardsa dołączyli także fani, którzy skorzystali z okazji, aby przekazać urodzinowe “100 lat" samemu gitarzyście.

Para poznała się w dniu 23. urodzin Parri Hansen. Modelka szybko zawróciła w głowie Richardsowi, więc kilka miesięcy później zaprosił ją na swoje 36. urodziny. Parą są od 1979 roku, a sformalizowali ten związek 4 lata później. Patrząc na nich nawet teraz, ciężko nie odnieść wrażenia, że ten początkowy płomień miłości ani na chwilę u nich nie wygasł.

Sam Richards w wydanej 13 lat temu autobiografii “Życie" przyznał, że nie mógł się nadziwić, że w jego życiu pojawiła się tak wyjątkowa partnerka. “Niewiarygodne, że znalazłem kobietę. Cud! Jest najpiękniejszą istotą na świecie. Ale nie dosłownie. Oczywiście, uroda z pewnością pomaga, ale to jej umysł, jej radość życia i myśl, że ten ćpun, to facet, którego kocha" - wspomniał gitarzysta.

Oczywiście Patti Hansen również musiała skomentować tak ważne wydarzenia. W Wywiadzie dla "Harper's Bazaar" zdradziła, w jaki sposób o jej względy zabiegał Keith Richards. "Keith ciągle przygotowywał dla mnie składanki i robił na nich piękne rysunki. To była jego metoda komunikacji. Mam wszystkie te składanki, to tysiące taśm, wszystkie zachowałam" - wyznała. Z kolei w rozmowie z "Vogue" mówiła, że owszem, przeżywali wzloty i upadki, ale nawet w najgorszych momentach udawało im się utrzymać związek. Oboje mamy tę samą moralność i tę samą przeszłość. Oboje pochodzimy z rodzin robotniczych. Myślę, że jesteśmy bardzo podobni pod wieloma względami" - stwierdziła 13 lat temu.

Rolling Stones - kolejna młodość legend rocka

Po zakończeniu tournee z okazji 60-lecia istnienia Keith Richards, Mick Jagger i Ronnie Wood zamknęli się w studiu wraz z producentem Andrew Wattem, gdzie powstawał ich nowy album "Hackney Diamonds". Płyta okazała się ogromnym sukcesem, o czym pisaliśmy tutaj: ( Przez nową płytę The Rolling Stones dostałem gęsiej skórki. Nie grali tak od dekad - sprawdź ).

Wideo