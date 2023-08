"Dziś są moje urodziny. Przeżyłam już pół wieku i jeden rok więcej. Kolejne cudowne lata przede mną. Cudowne, bo dojrzałe i pełne nowych wyzwań. To prawda, że życie zaczyna się po 50-tce, ale ja myślę, że moje na dobre rozkręci się w wieku lat 60. Ale zanim to nastąpi zapraszam na pełną koncertów jesień i przed telewizory, bo..." - napisała w poście Justyna Steczkowska , na którym leży na łóżku w samej bieliźnie.

Następnie udostępniła daty wszystkich planowanych przez nią koncertów w tym roku i starczyło miejsca na podanie kolejnych, aż do 4. maja 2024 r.

Justyna Steczkowska pokazała gorące zdjęcie. Fani zachwyceni

Fani nie szczędzili jej gratulacji i życzeń: "Jest Pani niesamowitą inspiracją. Wszelkiego dobra", "Po prostu bądź szczęśliwa, bo jesteś pięknym człowiekiem - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz", "Żyj nam wieczność! Twórz, kochaj, czuj i bądź kochana" - wypisywali w komentarzach internauci.



Kariera Justyny Steczkowskiej od "Dziewczyny Szamana" do trenerki "The Voice of Poland"

Wokalistka jest obecna na scenie od 1992 roku. Za sprawą wydanego w 1996 roku albumu "Dziewczyna Szamana" podbiła polską scenę i nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych polskich artystek. Urodziła się 2 sierpnia 1972 r. w Rzeszowie.



Choć zeszły rok był dla Justyny Steczkowskiej niezwykle pracowity, w końcu obchodziła 25-lecie działalności artystycznej, to w tym roku także aktywnie udziela się w mediach. W 2022 roku ponownie zasiadła w fotelu trenerskich "The Voice of Poland".



W dorobku ma najważniejsze nagrody muzyczne m.in. 6 Fryderyków, 2 Wiktory, "Odkrycie Wschodu" Radia France International, SuperJedynki, nagrody radiowe, opolską Karolinkę, Bursztynowego Słowika, a nawet medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

