Agata Karczewska tworzy muzykę z pogranicza amerykańskiego folku i country. W 2019 r. ukazał się jej debiutancki album "I'm Not Good at Having Fun", który zdobył nominację do Fryderyka w kategorii Album roku blues.

Szersza publiczność mogła ją poznać na wiosnę 2017 r. - wówczas wokalistka i gitarzystka pojawiła się w reaktywowanym "Idolu" w Polsacie.

Agata Karczewska w "Idolu" doprowadziła Ewę Farną do łez

W etapie klubowym, tuż przed wyłonieniem ósemki finalistów, o ostatnie miejsce w finale rywalizowali Mariusz Dyba (późniejszy zwycięzca całego programu) i Agata Karczewska.

Reklama

"Niezwykle trudny wybór, to jakiś absurd, kompletnie niezrozumiałe" - nie mogła uwierzyć jurorka Ewa Farna .



Ostatecznie z "Idolem" pożegnała się właśnie Agata. "Walczyłam o ciebie jak lwica" - podkreślała Farna, która popłakała się, a na koniec jeszcze wyściskała się z Karczewską.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Idol": Agata Karczewska w klubie Polsat

W 2020 r. artystka zakwalifikowała się do finału prestiżowego amerykańskiego konkursu International Songwriting Competition.

Ma na koncie występy na Pol'And'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock), Open'er Festival w Gdyni, Festiwalu w Jarocinie, Spring Break w Poznaniu, Halfway Festiwal w Białymstoku. Koncertowała także w Portugalii, Niemczech, Słowenii, Francji i Czechach. Poprzedzała m.in. Nosowską czy duet Mazolewski /Porter.



Sięgająca już kilka lat znajomość z Johnem Porterem zaowocowała ich wspólną płytą "On the Wrong Planet" (premiera 12 maja).



"Utrzymany w gatunku alternatywnego country jest jak mroczna podróż do wspomnień, o których wolelibyśmy zapomnieć. W szczery i surowy sposób opowiada o bólu, wyobcowaniu i namiętnościach" - czytamy w zapowiedzi.

Do sieci trafił właśnie czarno-biały teledysk "Devil In You" . Za teledysk odpowiada Fryderyk Ślęzak.

Clip John Porter Devil In You - & KARCZEWSKA

"To poruszająca piosenka, która stanowi mroczną odpowiedź na kultowy utwór 'God's Gonna Cut You Down' Johnny'ego Casha . Opowiada o wewnętrznej walce człowieka z jego własnymi demonami i słabościami, skłania do refleksji nad bezsilnością wobec zła oraz łatwością, z jaką nasze słabości potrafią nas pokonać" - opowiadają John Porter i Agata Karczewska.

Porter/Karczewska i płyta "On the Wrong Planet" (tracklista):

1. "3 Morning Whiskey In"

2. "Devil In You"

3. "News"

4. "Summer '70"

5. "Personal Hell"

6. "Breathing Fire"

7. "Raven Hair"

8. "Broken Glass"

9. "This World Isn't Crazy About Me Today"

10. "Love Doesn't Come Here Anymore"

11. "On The Wrong Planet".

Instagram Post Rozwiń

Kim jest John Porter?

Walijski kompozytor i autor tekstów urodził się 15 sierpnia 1950 roku w Lichfield, w Staffordshire. Podczas studiów politologicznych na uniwersytecie w Sussex zaczął grać na gitarze w lokalnych klubach.

W 1976 roku osiadł na stałe w Polsce. Rok później poznał Korę i Marka Jackowskiego . Pokłosiem tego było założenie formacji Maanam - Elektryczny Prysznic, z którego miał się potem wyłonić Maanam . Muzycy współpracowali ze sobą prawie dwa lata, by rozejść się w 1979 roku. Wtedy gitarzysta założył swój własny zespół - Porter Band .

Później artysta rozpoczął karierę solową. W 1982 roku ukazała się jego pierwsza płyta "China Disco", inspirowana funky i jazzem. Rok później swoją premierę miał album "Magic Moments". W latach 80. wydał jeszcze "One Love" (1987), "Wings Inside" (1989), "Life After Sex" (1989) oraz "It's a kid's life" (1990).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Porter o trasie "Poeci rocka" INTERIA.PL

Niewątpliwie jego największym sukcesem komercyjnym okazał się duet z byłą już wtedy wokalistką zespołu Varius Manx , Anitą Lipnicką . Zaczęło się od jednego utworu - "For You" (2002, posłuchaj! ), by przerodzić się w ponad roczną pracę w Londynie nad materiałem na całą płytę długogrającą "Nieprzyzwoite piosenki" (status platyny za ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy, nagroda Fryderyka).

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r.

W maju 2019 r. John Porter wypuścił płytę "Philosophia" nagraną razem z Wojtkiem Mazolewskim. Współpracuje też z grupą Me And That Man , pobocznym projektem Adama Nergala Darskiego, lidera formacji Behemoth .