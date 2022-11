Pola Porter należy do agencji modelek X MANAGEMENT i odnosi swoje pierwsze sukcesy w branży modelingowej. W ostatnim czasie wzięła udział w sesji zdjęciowej dla jednej z lokalnych marek streetwearowych.



Na poniższych fotografiach możecie zobaczyć, jak dziś wygląda 16-letnia córka Anity Lipnickiej i Johna Portera:

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Wideo Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Kim jest Pola Porter?

Pola Porter to wspólna córka Anity Lipnickiej i Johna Portera. 16-latka to początkująca modelka, która podpisała kontrakt z jedną z warszawskich agencji modelingu.

Anita Lipnicka i John Porter - od pracy do związku

Przypomnijmy, że znajomość Anity Lipnickiej i Johna Portera rozpoczęła się w 2002 roku, na początku na kanwie zawodowej. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You" (posłuchaj!), która miała się znaleźć na płycie Porter Band.

Szybko okazało się, że duet przygotowuje wspólny album, Lipnicka i Porter zostali parą także prywatnie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lipnicka & Porter Death Of Love

Nagrana w Londynie po angielsku płyta "Nieprzyzwoite piosenki" (2003) okazała się wielkim sukcesem. Piosenki "Bones of Love" i "Then and Now" (posłuchaj!) królowały na listach przebojów, album pokrył się platyną (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przyniósł duetowi Fryderyka.

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r.

Kim jest nowy partner Anity Lipnickiej?

Po rozstaniu wokalistka związała się z Markiem Grayem. Para wzięła ślub w tajemnicy w połowie września 2016 r. na greckiej wyspie Hydra.