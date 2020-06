Anita Lipnicka i John Porter znowu razem. "Jeśli stoisz w miejscu, wszystko do ciebie wróci"

4 lipca w studio LAS w Warszawie odbędzie się "Nieprzyzwoity koncert", na który reaktywuje się duet Lipnicka & Porter.

Anita Lipnicka ponownie wystąpi z Johnem Porterem. Po lewej mąż Anity - Mark Gray. Zdjęcie z czerwca 2018 r. /Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

W 2002 r. rozpoczęła się artystyczna współpraca Anity Lipnickiej i Johna Portera. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You", która miała się znaleźć na płycie Porter Band.

Clip Lipnicka & Porter Bones Of Love

Reklama

Szybko okazało się, że duet przygotowuje wspólny album, Lipnicka i Porter zostali parą także prywatnie.

Nagrana w Londynie po angielsku płyta "Nieprzyzwoite piosenki" (2003) okazała się wielkim sukcesem. Piosenki "Bones of Love" i "Then and Now" królowały na listach przebojów, album pokrył się platyną (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) i przyniósł duetowi Fryderyka.

Kolejne wydawnictwa - płyty "Inside Story" (2005) i "Goodbye" (2008) oraz minialbum "Other Stories" (2006) - cieszyły się również powodzeniem. Po wydaniu "Goodbye" duet Lipnicka & Porter zakończył działalność. Czasu nie przetrwał także ich prywatny związek, który rozpadł się w 2015 r. Para wspólnie wychowuje 14-letnią córkę Polę.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lipnicka & Porter Death Of Love

Ku zaskoczeniu i radości fanów muzycy właśnie ogłosili swój jeden wyjątkowy wspólny występ - pod szyldem "Nieprzyzwoity koncert".

Lipnicka i Porter kręcą - Warszawa, 19 lutego 2008 1 / 9 fot. Piotr Tarasewicz Źródło: East News udostępnij

"Jest takie powiedzenie: 'jeśli stoisz w miejscu, wszystko do ciebie wróci'. Z Anitą zawsze było takie uczucie i chęć wspólnej gry, choć oficjalnie zawiesiliśmy te działania lata temu. Ale zawsze, kiedy mamy czas, poza naszymi projektami z chęcią wracamy do wspólnego grania. Postanowiliśmy wykorzystać ten moment, by w tych dziwnych czasach zagrać specjalny koncert w duecie. Muzycznie zawsze się rozumieliśmy" - napisał John Porter na Facebooku.



Koncert dostępny będzie online oraz dla 100 słuchaczy na żywo w studiu Las w Warszawie.

"Tak się składa, że ja w tym roku świętuję 25-lecie swojej pracy twórczej, zaś John obchodzi 40-lecie swojego debiutu fonograficznego. Każde z nas miało huczne plany z tej okazji, które w brutalny sposób pokrzyżowała nam pandemia. Moja jubileuszowa ‪trasa 'Intymnie' została przerwana w połowie, zaś trasa Johna - 'Helicopters‬' - nie zdążyła nawet ruszyć w Polskę! Oboje doszliśmy więc do wniosku, że ta 'przerwa techniczna' w graniu koncertów z naszymi zespołami to dobry pretekst, by zagrać sobie we dwoje i tym wydarzeniem uczcić 10 lat spędzonych razem na scenie" - opowiada Anita Lipnicka, wspominając "piękną muzyczną przygodę".