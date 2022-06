Jego przeboje zna cała Polska, zabiła go podstępna choroba. Kim był Jacek Skubikowski?

"Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno - jedno tylko wiem: Być tam, zawsze tam, gdzie ty" - nie wszyscy pamiętają, że te słowa przeboju "Zawsze tam, gdzie ty" wyśpiewane przez Janusza Panasewicza z Lady Pank, napisał Jacek Skubikowski. 13 czerwca minęło 15 lat od śmierci wokalisty, kompozytora i autora tekstów.

Jacek Skubikowski w towarzystwie Edyty Górniak /Jarosław Wojtalewicz / AKPA