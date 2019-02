Małgorzata Ostrowska kontra Lombard: Porozumienie coraz bliżej

Rozpoczęły się rozmowy mające zakończyć wieloletni konflikt pomiędzy Małgorzatą Ostrowską a grupą Lombard. "Artyści piszą już dwie oddzielne karty historii, choć wspólnym źródłem na zawsze pozostanie zespół Lombard" - podkreślają obie strony.

Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak (Lombard) /materiały prasowe

Przypomnijmy, że Małgorzata Ostrowska rozstała się z grupą Lombard w 1999 roku. W jej miejsce dowodzona przez klawiszowca i kompozytora Grzegorza Stróżniaka zespół przyjął Martę Cugier.

Pojawiła się szansa na zakończenie wieloletniego sporu - obie strony podpisały oświadczenie, którego obszerne fragmenty publikujemy poniżej.

Pod koniec 2018 r. w mediach pojawiły się informacje o toczącym się procesie z powództwa Małgorzaty Ostrowskiej przeciwko Grzegorzowi Stróżniakowi. Chodziło o przywrócenie części praw autorskich do 21 utworów grupy Lombard, do których teksty napisała była wokalistka zespołu.



Ostrowska dla Lombardu napisała słowa do takich piosenek, jak m.in. "Adriatyk ocean gorący", "Skąd ja to znam?", "Dalej, coraz dalej", "Znowu radio", "Słowa chore od słów", "Czekanie na pożar", "Anatomia - ja płynę, płynę", "Mam dość", "Odejść bez pożegnań", "Tyle masek nas dzieli", "Gołębi puch" i "Dwa słowa, dwa światy".

"Wszelkie doniesienia medialne jakoby proces ten miał inny charakter, tym bardziej polityczny, są nieprawdziwe i niepotrzebnie nakręcają spiralę złych emocji wokół artystów. Strony zapewniają o wzajemnym szacunku do swoich poglądów i światopoglądu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dorobku artystycznego zespołu Lombard dla polskiej muzyki rozrywkowej, informujemy, że Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak w obecności Marty Cugier - wokalistki i współmenadżerki zespołu Lombard, Macieja Durczaka menadżera Małgorzaty Ostrowskiej oraz adw. Zbigniewa Krugera i r. pr. Konrada Kacprzaka, postanowili metodą małych kroków spróbować umocnić wzajemne zaufanie i ustalić zbiór reguł, którymi będą się kierować w prowadzonych przez siebie odrębnych działalnościach artystycznych. Strony zgodnie akceptują swoje artystyczne drogi i życzą sobie jak najlepiej" - czytamy.



"W związku z wystąpieniem okoliczności umożliwiających znalezienie drogi do zakończenia wieloletniego sporu w sposób polubowny, strony postanowiły rozpocząć rozmowy, aby sobie wszystkie wątpliwości wyjaśnić i zrozumieć się wzajemnie z szacunku do przeszłości i wspólnych dokonań oraz dla dobra muzyki, która stoi na pierwszym miejscu. Zwracamy się z prośbą do mediów, fanów Małgorzaty Ostrowskiej, fanów zespołu Lombard, aby w poszanowaniu artystycznego dorobku obu stron i artystycznych wyborów, zaprzestali podsycać żar konfliktu, który, dzięki ogromnym staraniom, ma szansę się zakończyć" - apelują muzycy.

