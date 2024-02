Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, czyli The Rolling Stones, 20 października 2023 roku wydali "Hackney Diamonds" jako następcę albumu "A Bigger Bang" z 2005 roku. Po latach - jak widać - wciąż budzą wielkie emocje, a krążek został ciepło przyjęty nie tylko przez krytyków, ale też słuchaczy.

O nowym albumie The Rolling Stones przeczytasz tutaj.

Miesiąc po premierze ogłoszono trasę koncertową po USA i Kanadzie. "Wiadomość, na którą wszyscy czekaliście - Rolling Stones ponownie wyruszają w trasę! Z radością ogłaszamy trasę koncertową Stones Tour 2024 Hackney Diamonds!" - napisał zespół na Facebooku. Pierwsze koncerty odbędą się pod koniec kwietnia 2024 roku, a trasa potrwa do połowy lipca.

Jak podawał "The Sun", muzycy planują rozszerzyć tournée również o kraje Europy. "Ich ostatnia płyta 'Hackney Diamonds' udowodniła, że są więksi niż kiedykolwiek, a trasa wyprzeda się w moment" - zapowiadał informator gazety. Sam Mick Jagger potwierdził te doniesienia w "SWR3". O kolejnych miesiącach mówił: "Zaczniemy planować następną trasę i jestem pewien, że będzie ona po Europie".

Jakie wymagania mają członkowie The Rolling Stones? Ostatnio nieco się ograniczyli

Niemal w przededniu trasy koncertowej głos zabrał Darryl Jones - od 1993 roku basista towarzyszący Stonesom na scenie i albumach. Muzyk wyznał, że w ostatnich latach wymagania Jaggera i spółki nieco się obniżyły. W przeszłości koncert The Rolling Stones nie mógł się odbyć bez... sali do snookera. Przygotowaniom do występów musiał towarzyszyć także specjalny klimat, który budowały przyciemniane kotary. Mick Jagger natomiast przed występem uwielbiał odstresować się oglądając mecze krytkieta. Za sceną musiała znaleźć się także przestrzeń, w której stawiano bieżnię, a lider mógłby się rozgrzać. Nie życzył sobie w swojej garderobie żadnych kwiatów, natomiast jego koledzy - Keith i Ronnie - musieli na swoim bankietowym stole trzymać kompozycję lilli i eukaliptusa.

"Przez długi czas mieliśmy też masę gier wideo" - mówi basista w rozmowie z "Daily Star". "Ostatnio trochę na tym przycięli" - dodaje. Jedna rzecz nie zmienia się od lat, bo Keith Richards nie jest w stanie wyjść na scenę bez zjedzenia zapiekanki pasterskiej (shepherd's pie) - tradycyjnego dania kuchni brytyjskiej. Składa się na nią mięso mielone z warzywami pod kołderką ziemniaczanego puree (sprawdź) .

"Keith wciąż ma to, co kocha, zapiekankę pasterską. Za kulisami jest sporo jedzenia, a ja i klawiszowiec mamy swoje własne wymagania" - mówi Jones.

W trakcie koncertów The Rolling Stones każdy ma swoją przestrzeń, ale to nic dziwnego - ostatnio głośna była sytuacja opowiedziana przez Larsa Ulricha, który wyznał, że gdy Metallica i Stonesi spotkali się na jednym koncercie, zespół miał zakaz rozmawiania, a nawet patrzenia w oczy Micka Jaggera.

"Więc siedzimy za kulisami i - i nie jest to w żaden sposób osąd na temat Stonesów, to jest naprawdę bardziej o nas - w pewnym momencie przychodzi osobisty asystent i mówi: 'Mick Jagger przejdzie tędy za kilka minut, idzie do swojej prywatnej siłowni w swojej ciężarówce i zamierza rozgrzać się przed koncertem. Kiedy będzie tędy przechodził, nie nawiązuj z nim kontaktu wzrokowego ani nie rozmawiaj z nim" - mówił w "Club Random with Bill Maher".

W ten sposób Ulrich nie mógł spełnić swojego marzenia i nieco "poimprezować" z legendami rocka. Jak mówił, zawsze wyobrażał sobie, że gdy spotka The Rolling Stones, to będzie "ostatnim, który wyjdzie z imprezy".

The Rolling Stones i trasa "Hackney Diamonds". Gdzie koncerty w 2024 roku? [DATY]

28 kwietnia 2024 - Houston, Texas

2 maja - New Orleans Jazz Fest, Luizjana

7 maja - Glendale, Arizona

11 maja - Las Vegas, Nevada

15 maja - Seattle, Waszyngton

23 maja - East Rutherford, New Jersey

30 maja - Foxboro, Massachusetts

3 czerwca - Orlando, Floryda

7 czerwca - Atlanta, Georgia

11 czerwca - Filadelfia, Pensylwania

15 czerwca - Cleveland, Ohio

20 czerwca - Denver, Kolorado

27 czerwca - Chicago, Illnois

5 lipca - Vancouver, Kanada

10 lipca - Los Angeles, Kalifornia

17 lipca - Santa Clara, Kalifornia