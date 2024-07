"Muzyka na '...By The Shadows...' pozostaje mroczna i dzika, wciąż też wyrasta ze swojej blackmetalowej przeszłości. Wolą Espedala było jednak uczynienie z tego zespołu zdecydowanie bardziej złożonego tworu i oswobodzenie go, by wędrował w awangardowym wymiarze, gdzie pojawiające się czasami dysharmonijne brzmienie zmierza w stronę muzyki eksperymentalnej. '...By The Shadows...' wybudzonego ze snu Trelldom to natchniony manifest artystycznej wolności oraz wypowiedzenie wojny nostalgicznej stagnacji. Album ten stanowi wyzwanie, które głosi: pokochaj albo rzuć!" - czytamy w notce informacyjnej o nowym materiale Norwegów.

Z "Exit Existence" - drugą po "Between The World" - premierową kompozycją z nowego albumu Trelldom, możecie się zapoznać poniżej.

Trelldom - szczegóły płyty "..​.​By The Shadows​.​.​." (tracklista):

1. "The Voice Of What Whispers"

2. "Exit Existence"

3. "Return The Distance"

4. "Between The World"

5. "I Drink Out Of My Head"

6. "Hiding Invisble"

7. "By The Shadows".