Przebiśniegi "Letnie Myśli": album, który otula [RECENZJA]

Wiktor Fejkiel

Lubię takie debiuty, na których od pierwszego do ostatniego kawałka słychać tę nieskażoną autentyczność. "Letnie Myśli" od Przebiśniegów potrafią tym zauroczyć w sobie już od pierwszego tytułowego utworu. Czy to natomiast wystarczy, by zadomowili się na dobre w polskim mainstreamie? Nie za bardzo ma to znaczenie. "Letnie Myśli" to album wyjątkowo poetycki i akustyczny, który po prostu urzeka i jest przy tym bardzo spójny.