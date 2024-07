Nagrywała z Elvisem, później wyszła za mąż za jego sobowtóra. Nie żyje Sandy Posey

Sandy Posey urodziła się 18 czerwca 1944 roku w miasteczku Jasper, w stanie Alabama. Dorastała w Arkansas, gdzie w końcu zdobyła pracę jako wokalistka sesyjna. Jej pierwszym singlem był "Kiss Me Goodnight", wydany pod pseudonimem Martha Sharp w 1965 roku. Utwór zwrócił uwagę producenta Chipsa Momana, który pomógł jej podpisać kontrakt z wytwórnią MGM Records.

Posey zadebiutowała jako artystka popowa w 1966 roku, a jej pierwsze dwa single — "Born a Woman" i "Single Girl" — osiągnęły 12. miejsce na liście Billboard Hot 100. Jej kolejny hit z 1967 roku, "I Take It Back", również znalazł się na 12. miejscu. W 1967 roku Posey otrzymała dwie nominacje do Grammy: za najlepsze współczesne solowe wykonanie wokalne oraz za najlepsze żeńskie wykonanie wokalne — oba za piosenkę "Born a Woman".