Debata wokół streamingu muzyki, w tym przede wszystkim wokół giganta w tej branży, czyli Spotify, trwa już od kilku lat.



Przypomnijmy, że dzięki Spotify najlepiej zarabiają ci, którzy już i tak są największymi gwiazdami muzyki. Rekordzistka serwisu - Taylor Swift - za 26 miliardów streamów otrzymała 100 mln dolarów.

Szef Spotify - Daniel Ek - w jednej ze swoich wypowiedzi, w której atakował artystów, wręcz zachęcał ich do taśmowego wypuszczania muzyki i wydawania 2-3 albumów rocznie, aby ich zyski były większe, bez względu na jakość tego, co wydadzą.

Na taki stan rzeczy nie zgadzało się wielu artystów, którzy decydowali się rezygnować z współpracy z platformą. Tymczasowo robili to m.in. Thom Yorke i Radiohead oraz Taylor Swift. Serwis otwarcie krytykowany jest zarówno przez cenionych na całym świecie artystów (David Byrne, The Black Keys, Weird Al Yankovic), jak i przez niezależnych i niszowych twórców.

Rok temu burzę wywołał wspomniany Yankovic, który zarobił 12 dolarów za 80 milionów odtworzeń swoich utworów.

"Mój menedżer powiedział mi, że Spotify chce, abym nagrał 30-sekundowy materiał wideo, w którym podziękuje swoim słuchaczom za wyświetlenia. Więc powiedziałem, o tym, że jeśli dobrze liczę, to zarobię 12 dolarów za 80 milionów odtworzeń, co starczy na kanapkę. Już później spytałem mojego menedżera i prawie wszystko się zgadza. 12 dolarów to lekka przesada ze względu na efekt komiczny" - mówił serwisowi Consequence.

"Nie zarobiłem tyle, ile niektórzy twierdzą, bo muszę dzielić tantiemy z wytwórnią płytową, co pochłania ogromną część, a także z każdym innym wydawcą i współautorami utworów. Zarabiam więc mniej niż wszyscy myślą" - komentował.



Limboski pokazał, ile dostał za swoje piosenki od Spotify. W sieci burza

Najnowszym przykładem tego, jak Spotify "docenia" artystów, jest wpis Limboskiego.



Limboski, czyli Michał Augustyniak, nagrywa i występuje ze swoim zespołem (jego skład często się zmienia). Wykonawca ma na koncie m.in. dwie nominacje do Fryderyka, występ w drugiej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (dotarł do półfinału, budząc zachwyt wśród jurorów) czy udział w trasie Męskiego Grania 2018. Muzyk wydał łącznie 11 płyt. Jego najpopularniejszy utwór na Spotify ma łącznie ponad 3 miliony wyświetleń.

"Podczas rozmów ze słuchaczami po koncertach często pojawia się pytanie: 'Czy to ok, jeśli słucham twojej muzyki na 'Spotify?' No. To jest ok. Ale jeśli chodzi o wynagrodzenie dla artysty wygląda to tak, jak na załączonym zdjęciu. Utwory, które nie osiągają ilości odsłuchań co najmniej kilkunastu tysięcy w miesiącu, są zaliczane do g*wnianych i otrzymuję za nie 0,01 lub 0,00 euro" - napisał.

Tak dla rozrywki wrzucam to zdjęcie, bo mnie bawi ono co miesiąc. Ja też używam tej platformy. Artystów, którzy lądują na mojej liście ulubionych wspieram kupując ich winyle w internecie. Czekam natomiast na spektakularny upadek tej platformy. Niech ich pokona coś nowego, ktoś jeszcze sprytniejszy" - dodał Limboski.

"I pamiętajcie. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS płaci artystom. Platformy streaming owe - nie. Nie dajcie się zwieść artykułom w prasie i kampaniom sponsorowanym przez BIG TECH, które mówią inaczej" - podsumował.



Muzyk pokazał tabelkę z odtworzeniami swoich piosenek. Najwięcej, bo 2290 odsłuchów zdobył utwór "Wonderful Life". Muzyk zarobił za ten utwór około 25 eurocentów, czyli nieco ponad złotówkę.



Wpis wywołał spore poruszenie w sieci. Skomentował go m.in. facebookowy profil Muzyka i Prawo.

"Czekałbym raczej na jakieś spektakularne rozwiązanie ze strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo streaming do lamusa raczej nie odejdzie. Ale BIG TECH w Polsce ma się tak dobrze, jak deweloperzy, bez względu na zmieniającą się władzę. Co jest i smutne, i przerażające" - napisano.



Spotify rośnie w siłę. Zyski w górę... dla udziałowców

Tymczasem jak podał "Financial Times", liczba płatnych subskrybentów Spotify wzrosła w drugim kwartale 2024 roku o 12 proc. i wynosi już 246 miliony. Szwedzka firma odnotowała zysk netto w wysokości 274 mln euro przy przychodach na poziomie 3,8 mld euro. To wszystko tylko za okres kwiecień-czerwiec 2024 r.

