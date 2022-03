Konrad "Skolim" Skolimowski żyje w skromnym, ale zadbanym domu na Mazowszu. Budynek nie wyróżnia się pośród innych w okolicy. Jedynym znakiem rozpoznawczym są dwa samochody znane z teledysków gwiazdy.

Zadbany ogród Skolima

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to bardzo zadbany ogród. Aktor przyznaje, że sam o niego dba, jak tylko ma czas. Znajdziemy tam liczne krzewy i drzewa. Owoce z ogrodu wędrują do rąk babci, która przerabia je na kompoty i dżemy. Reszta wykorzystywana jest przez Skolima na nalewki.

Przy moim trybie życia, w ogrodzie muszę wspierać się elektroniką Skolim w programie "Czym Chata Bogata"

W ogrodzie znajdziemy również mały basenik dla dzieci i dużo kwiatów, o które dba babcia oraz narzeczona gwiazdy.

Altana jako domek wypoczynkowy

Naprzeciwko domu postawiony został mały domek, który babcia aktora nazywa "altanką".

Budynek posiada wszystko, czego potrzeba na krótki pobyt. Jest kanapa, stół, grzejnik elektryczny oraz mały kominek. Znajduje się tam również mikrofon, lecz wokalista przyznaje, że woli jechać do studia nagraniowego, do którego ma 10 minut drogi.

Jak mieszka Skolim?

Po wejściu do domu korytarz prowadzi nas w dwa miejsca - do salonu lub jadalni.

Salon jest miejscem, w którym rodzina spędza wspólnie czas na seansach filmowych (głównie animacje dla dzieci). Oprócz tego stworzono w pomieszczeniu kącik malucha, w którym dzieci artysty mogą się bawić do woli. Wizualnie dominuje tu minimalizm, dzięki któremu optycznie salon wydaje się większy niż w rzeczywistości.

Jadalnia jest głównym ośrodkiem spotkań dla znajomych i rodziny. Tutaj również nie zaznamy przepychu - postawiony jest duży stół oraz kilka szafek.

Przez jadalnię można dostać się do kuchni, w której dominuje brąz. Przez to wydaje się, że jest ona mniejsza niż w rzeczywistości. Nie ma natomiast problemu, by mogło przebywać w niej kilka osób. Dlatego też Skolim spędza tam część wolnego czasu, pomagając kobietom w gotowaniu.

Na piętrze znajduje się sypialnia pary. Jest to miejsce wielu wspomnień, gdyż to właśnie w tych czterech ścianach Konrad nagrywał swoje pierwsze utwory.

Konrad "Skolim" Skolimowski - kim jest?

Konrad Skolimowski jest aktorem urodzonym w 1996 roku. W serialu "Barwy szczęścia" gra nieprzerwanie od 2018 roku. Prócz tego działa jako wokalista zespołu disco polo . Prywatnie wraz z Aleksandrą Sarnecką wychowują dwójkę dzieci.

Wśród przebojów zespołu Skolim wymienić można takie hity jak:

"Drzwi do Raju (Baju Baju) ",

", "Dawaj Królowo ",

", "Cały płonę".

Największą popularnością szczyci się utwór "Moja Dama", który osiągnął ponad 9 milionów wyświetleń.

Dodatkowo piosenkarz aktywnie udziela się na Instagramie , gdzie posiada 59,3 tysiąca obserwujących.

***

