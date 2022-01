W zwiastunie serialu wykorzystano przebój Konrada Skolimowskiego "Moja dama", który, jak mówi sam autor, napisany został z myślą o zakochanych i poszukujących miłości.



"Piosenka powstała na Teneryfie, gdzie mieszkałem przez pewien czas. Grałem tam w piłkę i byłem częstym bywalcem klubów, gdzie królowały klimaty Latino i taniec, w którym zmysłowo kołysze się całym ciałem, a zwłaszcza biodrami. Postanowiłem połączyć gorące południowe rytmy z polską muzyką taneczną. Pisząc piosenkę o miłości, chciałem, żeby ułatwiała interakcję między ludźmi, wprawiając w dobry nastrój i porywając do tańca, bo muzyka w naturalny sposób pomaga wykonać pierwszy krok, wyciągnąć kogoś na parkiet i przełamać lody - także nieśmiałym i szukającym drugiej połówki" - mówił Konrad Skolimowski.

W "Instrukcji kochania", autorka vlogu o miłości, Anka, wraz z bratem i dwiema przyjaciółkami, Majką (Maria Ruddick) i Niną (Olga Pęczak), pomagają nie tylko samotnym w poszukiwaniu partnera i przełamywaniu nieśmiałości, ale też osobom w związkach lub nieszczęśliwie zakochanym, parom, które się rozstały, osobom pragnącym naprawić błędy lub odważyć się na zmianę w swoim życiu uczuciowym, a także zrezygnowanym i boleśnie zawiedzionym, którym przywracają wiarę w miłość i w to, że nie warto z niej rezygnować.



Bohater Konrada Skolimowskiego, Adek, to trochę niesforny lekkoduch i podrywacz, ale w gruncie rzeczy chłopak o złotym sercu, który bardzo się angażuje, szukając miłości dla innych. Aktor przyznaje, że sam nigdy nie potrzebował pomocy w sercowych sprawach:

"Zgadzam się, że miłości czasem trzeba pomóc i jeśli ktoś woli korzystać z fachowej pomocy, szukając drugiej połówki, to jestem jak najbardziej za. Szanuję osoby, które podchodzą do tego metodycznie i bardzo racjonalnie, ale sam zdaję się na głos serca i stawiam na spontaniczność w uczuciach. Nie korzystałem też nigdy z portali randkowych, bo uważam, że łatwiej nawiązać znajomość w realu - w dyskotece, na koncercie, na ulicy czy w bibliotece - tak naprawdę wszędzie można spotkać interesujące osoby i prawdziwą miłość, czasem wystarczy tylko wykonać pierwszy krok, z czym nigdy nie miałem problemu. Wiem, że nie wszystkim się to zdarza, ale ja zawsze zakochuję się od pierwszego wejrzenia, a raczej zakochiwałem się, bo miłość mojego życia już znalazłem" - mówi Skolimowski.

Serial Instrukcja kochania" emitowany będzie od poniedziałku do czwartku o godz. 19 w Czwórce.