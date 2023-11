Kariera Harry'ego Stylesa przykuwa uwagę opinii publicznej od pierwszego występu w programie "X Factor". Wokalista spodobał się jurorom i wkrótce stał się członkiem boysbandu One Direction. Po rozpadzie popularnej grupy zdecydował się na karierę solową.

W ciągu zaledwie kilku lat wydał kilka sporych przebojów, które spowodowały, że stał się jednym z najbogatszych i najpopularniejszych muzyków na świecie. Media plotkarskie wciąż opisują jego kolejne romanse - z Olivią Wilde czy ostatnio Emily Ratajkowski i Taylor Russel.

Reklama

Od paru dni fani Stylesa mówią tylko o jednym - ich idol ściął włosy! Choć wcześniej przez cały czas prezentował się z dłuższymi, to teraz zdecydował się na bardzo radykalny krok i ściął je "na jeża", choć rozhisteryzowani fani twierdzą, że ten jest wręcz łysy. Stworzyli nawet dla niego nowe przezwisko - Baldy Styles [Łysy Styles].

Metamorfoza Harry'ego Stylesa podzieliła fanów. "Krzyczę, płaczę, wymiotuję"

Choć początkowo pojawiały się jedynie na ten temat plotki, to teraz Styles oficjalnie pokazał się w nowej fryzurze. Należąca do wokalisty marka Pleasing wyda wkrótce na rynek swój pierwszy zapach, a Harry Styles zdecydował się promować go premierowym zdjęciem.

"Nasz założyciel, Harry Styles, wznosi toast z przyjaciółmi z okazji premiery Pleasing Fragnance w Londynie. Listopad 2023" - brzmi podpis pod fotografią. Jest pod nią aż ponad 950 tys. komentarzy. Fani mocno podzielili się obserwując nowy wizerunek swojego idola.

Instagram Post Rozwiń

"O mój Boże"; "Ludzie, w końcu ściągnął perukę"; "To nie jest już Harry Styles"; "Dlaczego on jest łysy, zastrzelcie mnie"; "O nie, to prawda"; "Co zrobiliśmy, żeby zasłużyć sobie na tę zdradę"; "Krzyczę, płaczę, wymiotuję"; "Czy on idzie do więzienia, czy coś w tym stylu?" - ubolewają w komentarzach internauci.

Inni dziwią się, dlaczego 29-letni piosenkarz spotyka się z aż tak wielkim niezrozumieniem. "Nie wiem, ludzie, osobiście to uwielbiam"; "Uważam, że jest piękny jak zawsze, a nowy look uwydatnia jego oczy"; "Wszyscy są wściekli z powodu loków i będzie ich brakować, ale ja żyję dla jego nowego looku, ten facet naprawdę jest w stanie dobrze wyglądać we wszystkim"; "Nie skłamię, wciąż wygląda tak dobrze" - chwalą nowy image wokalisty.

Harry Styles kończy 25 lat 1 / 10 1 lutego swoje 25. urodziny obchodzi brytyjski wokalista, członek grupy One Direction Harry Styles Źródło: Getty Images Autor: Steve Granitz

Czytaj też: