Brytyjski piosenkarz wykonywał przebój z ostatniej płyty, "Music For A Sushi Restaurant", kiedy doszło do naprawdę niezręcznego momentu. Harry Styles zrobił duży rozkrok i nagle jego spodnie pękły. Wszystko stało się na oczach tysięcy fanów zgromadzonych w Los Angeles, ale jedna fanka była dla niego szczególna - na widowni siedziała Jennifer Aniston, która - jak niegdyś przyznawał piosenkarz - była jego dziecięcym zauroczeniem.

Harry na początku się zmieszał i zasłonił krocze, po chwili zaczął się śmiać i przeprosił widzów. Zwrócił się do mężczyzny w jednym z pierwszych rzędów słowami: "Czy wszystko w porządku? Obiecuję, że to nie jest część show" - żartował.

Dodał jeszcze: "Spodnie mi pękły. Muszę przeprosić kilku z was tu na dole. To jest rodzinny koncert" - sugerował żartem, że to co zobaczyli przypadkowo widzowie "zostanie w rodzinie".

Internet zareagował sugerując, że Styles zawsze chciał poznać Aniston, ale pewnie "nie chciał pokazać się z tej strony".

Harry Styles jest w trakcie trasy koncertowej, która rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Potrwa ona do lipca tego roku. W tym czasie Styles pojawił się już w Polsce (lipiec 2022, Kraków), a rok po tym świetnym koncercie zagra na PGE Narodowym. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

