Harry Styles jest jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany "Harry Styles", stała się jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się płyt roku na świecie. Jego drugi album, "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Trzeci album - "Harry's House" - ukazał się w 2022 roku.



Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym nagrody BRIT, Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu "Vogue".

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty "Love On Tour" zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów artysty, takich jak "Sign of the Times" ( posłuchaj! ), "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" czy "Kiwi".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Harry Styles w Krakowie: "Sign of Times" (18.07.2022) INTERIA.PL

Podczas jego koncertu w nowojorskim Madison Square Garden doszło do niecodziennej sytuacji - w wokalistę rzucono kawałkami kurczaka w panierce. "Bardzo ciekawe podejście: kto rzucił kawałek kurczaka?" - powiedział zdziwiony i rozbawiony Styles, na chwilę przerywając koncert. Tłum zaczął skandować, by wokalista zjadł "prezent". "Przykro mi, nie jem kurczaków. Nie jem mięsa. Przede wszystkim to jest bardzo zimne i zakładam, że bardzo stare." - odpowiedział jednak.

Następnie spytał fana, który rzucił w niego kurczakiem, czy chce, aby zwrócić mu mięso i rzucił znaleziskiem w stronę publiczności. "Nie jedzcie tego. Nie wiecie, co leżało na tej podłodze. Nie szukajcie go, znajdziemy inny kawałek kurczaka" - dodał rozbawiony.

Nagranie szybko rozeszło się po sieci i spotkała z bardzo pozytywnym odbiorem, zwłaszcza ze strony organizacji działających na rzecz obrony praw zwierząt - doceniły deklarację gwiazdora o niejedzeniu mięsa.