"Love On Tour" to 19 nowo ogłoszonych koncertów w Europie, a także nowe występy w Austin, Chicago i Sao Paulo.

Ze względu na duże zainteresowanie, Harry Styles ogłosił kontynuację "Love On Tour" z 19 nowymi koncertami w Europie oraz nowymi występami w Austin, Chicago i Sao Paulo. 83-dniowa międzynarodowa trasa w 22 krajach obejmie też 44 koncerty w najbardziej znanych miejscach Ameryki Północnej, 13 koncertów w Ameryce Łacińskiej oraz 7 koncertów w Australii i Nowej Zelandii.

Po 43-dniowym wyprzedanym tournée organizowanym w arenach w 2021 roku i dwóch specjalnych koncertach "One Night Only" w Nowym Jorku i Londynie rok później, fani z całego świata ponownie będą mieli okazję zobaczyć Harry’ego Stylesa na żywo w wielu dużych miastach, podczas koncertów organizowanych w ramach trasy promującej jego nowy album "Harry’s House". Będzie to pierwsza europejska trasa artysty organizowana na stadionach.

Supportem na trasie będzie zespół Wet Leg. Przypomnijmy, że poprzedni koncert Harry'ego Stylesa w Polsce - pierwszy w historii - odbył się 18 lipca w Tauron Arena Kraków.

Oto europejskie daty trasy "Love On Tour 2023" Harry'ego Stylesa:

13 maja- Horsens, Dania - CASA Arena

17 maja - Monachium, Niemcy - Olympiastadion

22 maja - Coventry, Wielka Brytania - Coventry Building Society Arena

26 maja - Edynburg, Wielka Brytania - BT Murrayfield Stadium

1 czerwca - Paryż, Francja - Stade De France

5 czerwca - Amsterdam, Holandia -Johan Cruijff Arena

10 czerwca - Slane, Irlandia - Slane Castle*! (support Inhaler)

13 czerwca - Londyn, Wielka Brytania - Wembley Stadium

14 czerwca - Londyn, Wielka Brytania - Wembley Stadium

20 czerwca - Cardiff, Wielka Brytania - Principality Stadium

24 czerwca - Werchter, Belgia - Festivalpark!

27 czerwca - Dusseldorf, Niemcy - MERKUR SPIEL-ARENA

2 lipca - Warszawa, Polska - PGE Narodowy

5 lipca - Frankfurt, Niemcy- Deutsche Bank Park

8 lipca - Wiedeń, Austria - Ernst-Happel-Stadion

12 lipca - Barcelona, Hiszpania - Estadi Olimpic Lluis Company

14 lipca - Madryt, Hiszpani - Nuevo Espacio Mad Cool

18 lipca - Lizbona, Portugalia - Passeio Maritimo Alges

22 lipca - Reggio Emilia, Włochy - RCF Arena.

Harry Styles w Polsce. Ile będą kosztować bilety?

Ceny biletów na koncert Harry'ego Stylesa zostaną opublikowane dopiero w momencie otwarcia sprzedaży.

Bilety trafią do sprzedaży sprzedaży ogólnej w piątek, 2 września o godzinie 10:00. Dzień wcześniej odbędzie się przedsprzedaż dla klientów serwisu Ticketmaster Presale.

