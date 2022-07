Great September Showcase Festival & Conference organizowany jest przy wsparciu miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń i odbędzie się w dniach 15-17 września w kilkunastu klubach w Łodzi.

To największy tego typu festiwal w Polsce, w którym oprócz koncertów gwiazd i starannie dobranych debiutantów (w sumie wystąpi ponad 100 wykonawców!) odbędzie się część konferencyjna z udziałem artystów i przedstawicieli branży muzycznej.



Oto kolejni wykonawcy, którzy we wrześniu pojawią się na Great September w Łodzi!



Igor Herbut - założyciel i wokalista grupy LemON w 2020 roku zaprezentował swój pierwszy solowy album "Chrust", dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Własny materiał Igora Herbuta pełen jest nastrojowych, wypełnionych emocjami i dopracowanych do perfekcji kompozycji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Herbut po Fryderykach: Cieszę się, że moja muzyka jest też inspirująca dla moich kolegów INTERIA.PL

Kinny Zimmer - jego "Jadę nocą na Mazurach" z miejsca zdobył sporą popularność, a Zimmera okrzyknięto objawieniem rodzimej sceny hip-hopowej. I nic dziwnego, bo pokazał świeże i intrygujące podejście do gatunku.

Margaret - jedna z najbardziej wyróżniających się młodych wokalistek na rodzimej scenie. Na jej koncercie możemy spodziewać się piosenek z najnowszej albumu, wydanego w 2021 roku "Maggie Vision", najbardziej dojrzałego i dopracowanego materiał wokalistki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret opuści "The Voice of Poland"? INTERIA.PL

Współorganizatorami Great September są miasto Łodź i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Mecenasami festiwalu są mBank i Mastercard.

---

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 15-17 września w klubach i miejscach kulturalnych w Łodzi. Do tej pory na festiwalu zostali ogłoszeni następujący artyści: Ralph Kaminski, Julia Wieniawa, bracia Kacperczyk, Szczyl, waluśkraksakryzys, Wiktor Dyduła, Stanislavv, Ignacy, Rubens, Frank Leen, Ikarus Feel, Jakub Skorupa, Oysterboy, Michał Anioł, Heima, Atlvnta, Kamil Hussein, Luna, Ola Poskrop, Marie, Eurodanek, Róża, Faustyna, Maciejczuk, Patryk Pietrzak, Martin Lange, Jad, The Small Town Kids, Guest Julka, Dawid Grzelak, Kwiaty, Pavement Pizza, Klawo, Sophie Szklarska, Midsommar, Dawid Tyszkowski, Jann, OVE, Franek Warzywa & Młody Budda, Król Słońce, Franio Mucha, Wolska, Zespół Sztylety, Chair, Lia Sky, Duchy, Kuba Dąbrowski, Czechoslovakia.

Cena biletu na trzy dni wynosi 129 złotych (do 31 sierpnia, od 1 września cena wzrasta do 149 złotych). Wejściówki można kupić za pośrednictwem serwisów eBilet oraz Eventim. Organizatorzy zachęcają artystów, którzy chcieliby pojawić się na scenie do nadsyłania zgłoszeń.