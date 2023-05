Gitarowy Rekord Świata pobity! Ilu gitarzystów zagrało we Wrocławiu?

21. edycja Gitarowego Rekordu Świata to aż sześć scen z koncertami, warsztatami i spotkaniami, a także konkursy na "gitarę z byle czego" i najbardziej szalone przebranie. Wieczorem w kompleksie Hali Stulecia odbędzie się Koncert Gwiazd w ramach festiwalu 3-Majówka, w ramach którego wystąpił m.in. Steve Vai.

Gitarowy Rekord Świata 2023: Rekord pobity! Ilu gitarzystów zagrało we Wrocławiu?

"To wspaniałe, że ponownie spotkaliśmy się w tak dużym gronie. Choć pamiętajmy, że to nie rekord jest najważniejszy, ale wszyscy Wy, którzy przyjeżdżacie do Wrocławia, aby zagrać wspólnie i dzielić się dobrą energią" - mówił Leszek Cichoński.

Na Scenie Głównej pojawili się także słynący z oryginalnych strojów metalowy zespół Lordi oraz Vasti Jackson - czołowy amerykański bluesman. Kamil Bednarek wykonał piosenkę Marka Grechuty "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy", a Mrozu zaśpiewał swój hit pt. "Jak nie my, to kto". 1 maja odbyła się również premiera nowej wersji utworu "Czerwony jak cegła" grupy Dżem, który wykonał syn Ryszarda Riedla, Sebastian wraz z Jose Torresem i Leszkiem Cichońskim. Na scenie zobaczyliśmy Grzegorza Skawińskiego, Wojciecha Pilichowskiego, finalistę "The Voice of Poland" Łukasza Drapałę. Za gitarę chwycili również światowej sławy pianista jazzowy Leszek Możdżer i znany polski koszykarz, wieloletni kapitan Śląska Wrocław i reprezentant kraju, Maciej Zieliński.

Do pobicia Rekordu z 2022 roku potrzeba było w tym roku 7677 instrumentów strunowych, natomiast we Wrocławiu pojawiło się 7967 gitarzystów.

"Kiedy pojawiam się na wydarzeniach takich jak to, widzę wciąż wielką ekscytację gitarą. Ci wszyscy ludzie wiedzą, że nikt nie usłyszy dokładnie ich umiejętności, ale tworzymy wtedy jedną rodzinę - my gitarzyści wyrażamy miłość do naszych instrumentów. Uwielbiam to! Pamiętam, że ostatnio patrzyłem na te tysiące ludzi z gitarami i poczułem się, jakbyśmy wszyscy mieli odznaki jakiegoś klubu" - mówił nam o wydarzeniu Steve Vai.