Co roku 1 maja za sprawą Gitarowego Rekordu Świata Wrocław zamienia się w miasto gitary. Złożona z tysięcy instrumentów strunowych orkiestra Leszka Cichońskiego od ponad 20 lat gra największe przeboje muzyki gitarowej - od "Wild Thing", przez "Czerwony jak cegła" po legendarne rekordowe "Hey Joe"- wysyłając w świat niepowtarzalną energię.

W tym roku rekord we wspólnym graniu utworu Hendrixa pomogą pobić prawdziwe gwiazdy - Steve Vai należący do czołówki najlepszych gitarzystów na świecie, najszybszy gitarzysta wszech czasów Michael Angelo Batio i słynący z oryginalnych strojów metalowy zespół Lordi. Swój udział w imprezie potwierdził również Vasti Jackson, jeden z najważniejszych amerykańskich bluesmanów, muzyk międzynarodowego projektu Playing For Change.

Gitarowy Rekord Świata - jak się zapisać?

Na miesiąc przed startem imprezy organizatorzy uruchomili rejestrację online uczestników tegorocznej edycji. Wcześniejsza rejestracja uprości procedurę obowiązkowych zapisów w punkcie rejestracji na wrocławskim Rynku, który jak co roku działał będzie 1 maja w godz. 10:00-15:45. Rejestracja uczestników będzie możliwa również 30 kwietnia przy wejściu na koncerty festiwalu 3-Majówka, który od lat towarzyszy Gitarowemu Rekordowi.

Do pobicia Rekordu z 2022 roku potrzeba przynajmniej 7677 instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe". Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Nie trzeba być pełnoletnim.