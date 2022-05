Gitarowy Rekord Świata 2022 pobity! Jaki padł wynik?

Pierwsza edycja Gitarowego Rekordu odbyła się z inicjatywy Leszka Cichońskiego w 2003 roku. Słynny przebój Jimiego Hendrixa pt. "Hey Joe" zagrało razem 588 gitarzystów.

Po dwóch latach edycji specjalnych spowodowanych pandemią Gitarowy Rekord Świata powrócił na wrocławski Rynek.

Na zaproszenie Leszka Cichońskiego, pomysłodawcy imprezy, zagrały znane muzyczne rodziny - Jose Torres z synem Filipem oraz saksofonista jazzowy Piotr Baron z synem Aleksandrem z zespołu Afromental, a także wokalista grupy Dżem Maciej Balcar z synem. Do orkiestry dołączył również Oskar Worgacz, który w 2009 roku jako 3,5-letni gitarzysta zagrał na scenie razem z gitarzystą Deep Purple, Steve'em Morsem.

Pojawili się także m.in. Jan Borysewicz (lider Lady Pank), Mietek Jurecki (basista Budki Suflera), Jacek Kawalec (od niedawna wokalista Budki Suflera), Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego, obecnie lider grupy Jary Oddział Zamknięty), Marek Raduli, Marek Napiórkowski, Jacek Królik i Wojciech Pilichowski.



W związku z 15. rocznicą śmierci ojca polskiego bluesa, Tadeusza Nalepy, gitarzyści zagrali razem legendarny przebój "Kiedy byłem małym chłopcem". Z kolei wykonaniem utworu "51" oddali hołd zmarłemu w tym roku Andrzejowi Nowakowi, gitarzyście grupy TSA, który był częstym gościem Gitarowych Rekordów we Wrocławiu. Nie zabrakło także "Wehikułu czasu" zagranego razem z zespołem Dżem i wspomnienia o Ryśku Riedlu.

Gitarowy Rekord Świata: "Hey Joe" po raz dwudziesty

Miasteczko festiwalowe na Rynku ruszyło już o godz. 10:00. Po godz. 16 było już wszystko jasne - nowy rekord został ustanowiony na liczbie 7676. Poprzedni - z 2019 r. - wynosił 7423 gitarzystów. Z kolei w 2020 r. w wersji online imprezy zagrało 7998 gitarzystów.



Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Do wzięcia udziału w wydarzeniu nie trzeba być pełnoletnim.

Jeszcze przed pobiciem rekordu na scenie doszło do nietypowego zdarzenia - zaręczyn Łukasza i Sary, którzy przyjechali do Wrocławia specjalnie na to wydarzenie.

Wsparcie dla Ukrainy: "Make Music Not War"

Podczas jubileuszowej edycji największego w Europie święta gitary entuzjaści gitarowych brzmień ułożyli serce z instrumentów uniesionych w górę, aby okazać solidarność i wsparcie pogrążonej w wojnie Ukrainie. Na scenie pojawił się pochodzący z Kijowa wokalista, multiinstrumentalista i kompozytor Postman, który zagrał piosenkę poświęconą swojemu miastu.



"Zagramy w tym roku z intencją 'Make Music Not War' i wyślemy w świat pozytywny przekaz Uni-Vibe (Uniting Vibration) będący symbolem niezwykłej energii łączącej nas, gdy gramy razem, ale też łączącej wszystkich ludzi kochających muzykę i pragnących pokoju" - zapowiadał Leszek Cichoński, szef Największej Gitarowej Orkiestry Świata.

Oliwia Kopcik, Wrocław