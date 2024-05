Gitarowy Rekord Świata: Jaki wynik padł we Wrocławiu?

W tym roku do ustanowienia nowego rekordu potrzeba było przynajmniej 7968 gitar i innych podobnych instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczyło mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe" spopularyzowanego przez Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele.

W 2023 r. rekord został pobity o prawie 300 uczestników. Tegoroczna edycja imprezy to już 22. odsłona gitarowego święta, którego pomysłodawcą jest Leszek Cichoński. Organizatorzy poinformowali, że we Wrocławiu w tym roku udział w akcji wzięło 7531 osób. "Dziękujemy! Za rok pobijemy rekord" - podkreślają.

Gitarowy Rekord Świata: Jaki padł wynik w 2024 roku?

Na scenie w Największej Gitarowej Orkiestrze pojawili się m.in. Chris Jagger (młodszy brat Micka Jaggera z The Rolling Stones), Jan Borysewicz (lider Lady Pank), światowej sławy bluesman Vasti Jackson, Shata QS (laureatka szóstej edycji "Must Be The Music" w Polsacie), basista Wojtek Pilichowski, Zbigniew Hołdys i Wojciech Waglewski.

Od kilku lat Gitarowy Rekord Świata połączony jest z 3-Majówką, czyli trzydniową imprezą rozpoczynającą sezon plenerowych festiwali w Polsce. Koncerty odbywają się na plenerowej scenie na Pergoli oraz w Hali Stulecia.



Wśród gwiazd znajdują się m.in. Fun Lovin' Criminals, Zalewski, happysad, Mery Spolsky, Dog Eat Dog, Vader, Małgorzata Ostrowska, Zbigniew Hołdys/Wojciech Waglewski/Karimsky ("I Ching"), Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band (1 maja), KSU, Pidżama Porno, Steve'n'Seagulls, Organek, Me And That Man, Czesław Śpiewa, The Dumplings, Jann, Kacperczyk, Łona x Konieczny x Krupa, Vavamuffin, Renata Przemyk feat. Dagadana (2 maja) oraz Kult, Dub FX, Paktofonika, PRO8L3M, Karaś/Rogucki, Spięty, Kwiat Jabłoni, Daria ze Śląska, Sokołowski, Hunter, Jelonek, Pablopavo i Ludziki (3 maja).