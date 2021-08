5 sierpnia wieczorem w Netto Arenie Szczecin poznaliśmy tegorocznych laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków - w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Fryderyki 2021: Gwiazdy na ściance 1 / 20 Margaret Źródło: AKPA udostępnij

Najwięcej nagród - cztery - zgarnął Krzysztof Zalewski, dwie statuetki odebrał raper Mata.

Fryderyki 2021 - wyniki

Podczas uroczystej gali na scenie wystąpili m.in. sanah, Krzysztof Zalewski, Kayah i Viki Gabor, Margaret, Nocny Kochanek, Ania Dąbrowska i Gromee, Sobel, Lanberry, Natalia Nykiel, Natalia Przybysz i Skubas, Nocny Kochanek, Kasia Lins, Tomek Lipiński, Włodi i EABS.

Reklama

Fryderyki 2021: Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski w pocałunku 1 / 6 Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski wymienili pocałunek na scenie, gdy ten pierwszy z rąk drugiego odbierał Fryderyka dla autora roku. Źródło: AKPA udostępnij

Fryderyki 2021 - Krzysztof Zalewski z czterema nagrodami. Co się wydarzyło na gali?

Na koniec pojawili się Mela Koteluk i Hania Rani ("Odprowadź") oraz Natalia Szroeder i Ralph Kaminski ("Przypływy" - sprawdź! ).

Sporo emocji wzbudził szczególnie ten drugi duet.



Wideo Natalia Szroeder, Ralph Kamiński - Przypływy (Szczecin, 05.08.2021)

"Przypływy" to kolejny singel zapowiadający nadchodzący, drugi album Natalii Szroeder. Wcześniej poznaliśmy już utwory "Powinnam?" ( sprawdź! ) i "Połóż się tu" ( posłuchaj! ).

"Pewnego późnowiosennego wieczoru, w ubiegłym roku, napisaliśmy z Archie Shevskim melodię. Pamiętam, jacy byliśmy nią podekscytowani. Pełna emocji wysłałam tę roboczą wersję moim rodzicom. Następnego dnia dostałam wiadomość od taty - zakochał się w tej melodii równie mocno jak my i, natchniony dźwiękami, napisał wiersz. Ja dodałam ciut od siebie, odrobinę poprzestawiałam, by zgrywało się z melodią. I w ten sposób powstał tekst ( sprawdź! ) do 'Przypływów'. Wiedzieliśmy z Archim od pierwszych dźwięków piana, ze ten utwór to duet. I od pierwszych dźwięków melodii, że muszę ten duet zaśpiewać z Ralphem. Zaszczytem i ogromnym szczęściem dla mnie jest jego obecność w tej piosence" - opowiadała przed premierą piosenki Natalia Szroeder.



Clip Natalia Szroeder Przypływy - & Ralph Kaminski

"Ogromnie ucieszyłem się z zaproszenia Natalii. Jej głos jest jednym z moich ulubionych, a piosenka, którą napisała jest przykładem idealnej ballady, którą zawsze chciałem zaśpiewać" - skomentował z kolei Ralph Kaminski.

25 lat Natalii Szroeder 1 / 8 Pochodzi z muzycznej rodziny - matka piosenkarki, Joanna, występuje w zespole ludowym Modraki, którego założycielem był jej dziadek, Waldemar Kapiszka. Ojciec Jaromir jest natomiast założycielem teatru Dialogus, w którym młoda wokalistka występowała, gdy miała 10 lat. Troje jej rodzeństwa - siostra Marcelina oraz bracia Stanisław i Melchior - tworzy zespół Rusland Trio. "U mnie w domu wcale się nie słuchało się tak dużo popu. Wychowałam się na folku, muzyce ludowej, generalnie królował u nas 'off'. Śmieję się, że byłam taką 'czarną owcą', dość mocno się odcięłam" - mówiła Interii o swoim muzycznych korzeniach. Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Kim jest Ralph Kaminski?

Urodzony w Jaśle w 1990 r. Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów oraz kompozytor, tworzący autorskie produkcje będące skrzyżowaniem alternatywnego popu i muzyki filmowej. W 2012 r. pojawił się w programie "X Factor", odpadł na etapie bootcampu.

W dorobku ma płyty "Morze" z 2016 r. (z przebojami "Zawsze" i "Podobno") oraz "Młodość" z listopada 2019 r. (single "Kosmiczne energie", "Autobusy" i "2009"). Drugi album przyniósł mu dwie nominacje do Fryderyków 2020 w kategoriach: producent muzyczny roku i album roku alternatywa.

Prywatnie jest kuzynem innego kolorowego ptaka polskiej sceny muzycznej - Michała Szpaka. Gościnnie wspierał m.in. Darię Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Natalię Przybysz, Comę, Quebonafide czy Holaka. W listopadzie 2020 r. wystąpił w protest songu "Moje ciało, mój wybór" Baascha razem z Michałem Szpakiem i Marią Sadowską.



Fryderyki 2021 - zwycięzcy:

Album roku - muzyka świata: Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Album roku - blues: Robert Cichy - "Dirty Sun"

Album roku - muzyka poetycka: Mela Koteluk & Kwadrofonik - "Astronomia poety. Baczyński"

Album roku - muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna: Łukasz Targosz - "Wataha (muzyka do filmu)"

Najlepsze nowe wykonanie: Król i Igor Nikiforov - "Byłaś serca biciem"

Album roku - soul, r'n'b, gospel: Rosalie. - "IDeal"

Album roku - elektronika: Baasch - "Noc"

Album roku - alternatywa: Świetliki - "Wake Me Up Before Fuck Me"

Album roku - metal: Vader - "Solitude In Madness"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vader o koncertach INTERIA.PL

Teledysk roku: Krzysztof Zalewski - "Annuszka" (Brodka i Przemek Dzienis)

Clip Krzysztof Zalewski Annuszka

Producent roku: Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku - rock: Edyta Bartosiewicz - "Ten moment"

Album roku - hip hop: Mata - "100 dni do matury"

Debiut roku: Mata

Autor roku: Krzysztof Zalewski

Kompozytor roku: Hania Rani

Utwór roku: Taco Hemingway - "Polskie tango"

Album roku - pop alternatywny: Krzysztof Zalewski - Zabawa"

Album roku - pop: sanah - "Królowa dram".