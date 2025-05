Z kolei w maju 2023 r. wypuściła nominowaną do Fryderyka (muzyka dziecięca) płytę "Piosenki domowe" . To album z utworami dla dzieci do tekstów Michała Rusinka , byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej .

"Jestem wdzięczna za ludzi i chwile, które rozpalają we mnie ciekawość i chęć życia. Czasami to tylko rozmowa, jedno spojrzenie, zapach. Czasami - linia basu w muzyce, która porusza coś głęboko we mnie. Są jednak sytuacje, wobec których czuję się bezbronna - podatna na bodźce - zarówno te piękne, jak i bolesne. Z takiego ognia, który nie zawsze jest łatwy, powstała ta piosenka. O tym, że czasem lepiej spłonąć w emocjach, niż tlić się w półprawdach. To opowieść o wolności wyboru i odwadze, by żyć pełnią" - dodaje, podkreślając, że jej najnowszy singel jest "dla tych, którzy nie boją się czuć za mocno".