Michael Balzary, znany jako Flea, jest jednym z założycieli amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers. Basista gra w zespole do dziś.

W 2019 roku w mediach społecznościowych muzyk pochwalił się, że wziął ślub z młodszą o 18 lat projektantką biżuterii - Melody Ehsani.

"Moje życie zmieniło się na zawsze" - pisał Flea, pokazując zdjęcie ze ślubu.

"To osoba, która wie, kim jestem" - dodał 57-letni rockman.

"W ten weekend wyszłam za mojego najlepszego przyjaciela. Bez wątpienia, to moja najlepsza współpraca" - napisała wtedy Melody.

Teraz kobieta opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

"Przytyłam kilka kilo" - napisała. Czy to oznacza, że 59-letni muzyk spodziewa się kolejnego dziecka?

W latach 1988-1990 Flea był mężem Loeshy Zeviar. Mają jedną córkę - Clarę (ur. 1988).

W 2005 r. basista był zaręczony z modelką Frankie Rayder. Owocem tego związku jest syn Sunny Bebop Balzary.

14 października tego roku Red Hot Chili Peppers wydadzą nowy album.

Podwójny album został wyprodukowany przez Ricka Rubina. "'Return of the Dream Canteen' to wszystko, czym jesteśmy i o czym kiedykolwiek marzyliśmy. Stworzony z naszych serc" - zapowiedział zespół.

W 2022 roku RHCP wydali już jeden album - "Unlimited Love", który promowały single "Black Summer", "Poster Child", "Not The One" i "These Are The Ways". Za produkcję tej płyty również odpowiadał Rick Rubin, który powrócił do współpracy z zespołem po 11 latach.

Flea, basista grupy, wyjaśnił w mediach społecznościowych, dlaczego zdecydowali się na wydanie dwóch albumów w ciągu jednego roku. "Proces twórczy nadaje życiu sens i cel! Wydaliśmy podwójny album ('Unlimited Love' - przyp. red.) jakieś cztery miesiące temu. Uwielbiam ten album, czułem się tak dobrze dzieląc się nim z wami. Teraz wydajemy kolejny podwójny album i ten jest absolutnie najlepszym z tego, kim jesteśmy. Jestem cholernie podekscytowany" - stwierdził.

Zarówno "Return of the Dream Canteen", jak i "Unlimited Love" zostały nagrane w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze, który w 2019 roku po raz drugi powrócił do zespołu. Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk".

W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge" czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty odszedł z zespołu, zatracając się w swoim uzależnieniu od heroiny. W tamtym czasie o mało nie umarł, jednak udało mu się pokonać nałóg. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".

Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer. Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki).