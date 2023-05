Szczecinek nie zwalnia tempa i właśnie ogłosił listę pierwszych występujących na Festiwalu Zdobywcy Fryderyków 2023. Do urokliwego miasta na Pomorzu Zachodnim przyjadą w połowie lipca tacy artyści jak Brodka, ZALEWSKI, T. Love, Nocny Kochanek, Smolik i Kev Fox, Julia Żugaj, Sara James czy Zdechły Osa. Zapowiada się prawdziwa muzyczna uczta, a to dopiero początek festiwalowych ogłoszeń. Organizatorzy zapowiadają, że największe asy trzymają jeszcze w rękawie. Fani muzyki - koniecznie wpiszcie Zdobywców Fryderyków do swojego kalendarza, bo oto wyrasta kolejny mocny punkt na festiwalowej mapie Polski!

Reklama

"Cieszymy się ogromnie, że po raz kolejny dane nam będzie organizować w Szczecinku muzyczne wydarzenie o takiej randze. Nasze miasto słynie z wielu kulturalnych wydarzeń o międzynarodowym zasięgu, takich jak Materia Fest czy Międzynarodowy Festiwal Balonowy i latem przyciąga nie tylko miłośników sportów wodnych i wędkarstwa, ale Festiwal Zdobywcy Fryderyków otwiera przed nami nowe perspektywy. To wydarzenie dla wszystkich wielbicieli dobrych dźwięków: od popu, do rocka, przez alternatywę, elektronikę i hip-hop. Szczecinek jest gotowy na przyjęcie gości nie tylko z Polski, ale też zagranicy" - zdradził Daniel Rak, burmistrz miasta, które jest głównym partnerem Festiwalu.

Produkcję wydarzenia Samorządowa Agencja Promocji i Kultury powierzyła ponownie agencji High Events, która od kilku lat odpowiada również za organizację Fryderyk Festiwalu i jest głównym pomysłodawcą Festiwalu Zdobywcy Fryderyków.

"W tym roku Festiwal w naszym mieście nabierze jeszcze większego rozmachu" - zapowiada Łukasz Koczan z Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

"Wybudujemy większą scenę, udostępnimy większy obszar koncertowy, otworzymy pole namiotowe, infrastrukturę noclegową już przygotowaliśmy na przyjęcie większej liczby gości, a dodatkowo planujemy prawdziwie festiwalowe atrakcje. Oprócz koncertów będą również pokazy filmowe, spotkania z artystami oraz niezwykła wystawa poświęcona twórczości Ewy Bem - pierwszej damy polskiego jazzu. Pani Ewa odebrała w tym roku honorowego Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. Chcemy tą wystawą wnieść swój mały wkład w celebrację tego wydarzenia" - dodaje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski o występie w „Idolu”: To było takie pierwsze zerknięcie za kurtynę INTERIA.PL

Festiwal Zdobywcy Fryderyków 2023: Kto zagra w Szczecinku?

Do Szczecinka przyjadą tegoroczni laureaci Fryderyków: Sara James nagrodzona statuetką w kategorii Fonograficzny Debiut Roku i Monika Brodka, wyróżniona w kategoriach Najlepszy Album Roku Alternatywa i Teledysk Roku. Sara już ma opinię jednej z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek, a jej pamiętny występ w finałowym odcinku "America’s Got Talent" był tylko szczeblem na drabince muzycznej kariery. Charyzmatyczna artystka wydaje kolejne single, które systematycznie okupują listy przebojów. Które z nich usłyszy publiczność w Szczecinku? Przekonamy się już w połowie lipca.

Z pewnością nie rozczaruje również występ Brodki. To artystka kompletna, wielokrotnie nagradzana Fryderykami wokalistka, kompozytorka i gitarzystka, która z sukcesami staje także za kamerą i reżyseruje klipy. Jej koncerty to wydarzenia, które na długo zostają w pamięci.

Obok nich na festiwalowej scenie pojawi się Krzysztof Zalewski, człowiek-orkiestra, multiinstrumentalista, który nie może żyć bez kontaktu z publicznością, laureat wielu nagród, triumfator 27. edycji Fryderyk Festiwal, która miała miejsce właśnie na Pomorzu Zachodnim. Zalewski zdobył wówczas aż trzy Fryderyki, a klip do jego piosenki "Annuszka" - wyreżyserowany przez Monikę Brodkę i Przemka Dzienisa - został Teledyskiem Roku.

"Dla naszego festiwalowego lineup’u naprawdę warto przyjechać do Szczecinka" - zachęca Marcin Bachara, producent i pomysłodawca Festiwalu Zdobywcy Fryderyków, z agencji High Events. "To nie tylko artyści nagrodzeni najważniejszymi nagrodami muzycznymi w kraju, ale przede wszystkim jedni z najlepszych wykonawców. Ich koncerty to uderzający koktajl profesjonalizmu, charyzmy i niesamowitych emocji" - dodaje Marcin Bachara.

A to dopiero początek listy występujących. Na festiwalu w Szczecinku nie mogło zabraknąć zespołowych występów. Swój udział zapowiedział więc zespół T.Love, który od lat niezmiennie fascynuje za sprawą niezrównanych muzyków oraz tekstów i wokalu Muńka Staszczyka. To rockowa kapela-instytucja, wielokrotnie nagradzana Fryderykami, której przeboje potrafią rozkołysać każdą festiwalową społeczność.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Strycharczuk jako Muniek w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat

Obok nich pojawi się uwielbiany przez publiczność heavymetalowy zespół Nocny Kochanek, uhonorowany statuetką w 2020 roku w kategorii Album Roku Metal za płytę "Randka w ciemność". "Zdrajcy metalu" - jak sami siebie określają - od tamtej pory zdążyli już wystąpić na wielu festiwalowych scenach. Teraz czas na Szczecinek!

Fanów młodej polskiej muzyki z pewnością ucieszy występ undergroundowego Zdechłego Osy, który umiejętnie łączy stylistykę new age, punk i rapu, dwukrotnie już nominowanego do Fryderyków, między innymi w kategorii Album Roku Hip Hop. Reprezentantką młodej sceny będzie również Julia Żugaj, której debiutancki mini album Miłostki dotarł do pierwszego miejsca listy sprzedaży OLiS, a Epka uzyskała statut złotej płyty. Artystka cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych, a jej konto na TikToku obserwuje 3,4 mln osób.

Prawdziwą gratką dla miłośników muzyki elektronicznej będzie koncert Andrzeja Smolika i Keva Foxa (SMOLIK // KEV FOX). Ten niezwykły duet producenta i multiinstrumentalisty oraz brytyjskiego wokalisty i gitarzysty narobił zamieszania na polskiej scenie muzycznej w 2015 roku. Ich wspólny krążek został uznany za jedną z najlepszych płyt roku, Akademia Fonograficzna nagrodziła go Fryderykiem w kategorii elektronika i alternatywa i od tamtej pory zdążył się już pokryć platyną. Kto nie słyszał na żywo Smolika i Foxa, niech wpisze ich występ na listę pozycji obowiązkowych. To wręcz hipnotyzujące kombo silnego wokalu i misternych, melancholijnych melodii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz wspomina role w "Rodzinie Zastępczej" oraz występ na sylwestrze Polsatu w Gdyni INTERIA.PL

Na festiwalu wystąpi również Maryla Rodowicz, prawdziwa ikona polskiej sceny muzycznej. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci z kręgu polskiej muzyki rozrywkowej, a jej kariera trwa już nieprzerwanie pięć dekad. Łącznie nagrała ponad 30 albumów i 700 piosenek. Najpopularniejsze z nich to "Remedium", "Niech żyje Bal" i "Małgośka". Fenomenalny głos, niezwykła energia, charyzma i doskonały kontakt z publicznością sprawiają, że jej koncerty są zawsze niepowtarzalnym przeżyciem.

"Jestem przekonany, że polski rynek muzyczny ma wiele do zaoferowania słuchaczom. Jest różnorodny, oryginalny, rozwijający się, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pracując od lat z artystami, przekonałem się, że muzyka umie zmieniać świat, czyni go piękniejszym, kumuluje pozytywne emocje. Takich przeżyć nam trzeba, szczególnie w trudnych czasach" - wyznaje Marcin Bachara, zdradzając, dlaczego sprowadził Festiwal Zdobywcy Fryderyków do swojego rodzinnego miasta.

Jeśli więc w te wakacje planujecie wypoczynek na Pomorzu Zachodnim, zróbcie sobie dwudniowy przystanek nad pięknymi jeziorami. Szczecinek przyjmie was z otwartymi rękami, ugości, zachwyci, a przede wszystkim nasyci muzyką i festiwalową atmosferą. Bilety na Festiwal Zdobywcy Fryderyków są już w sprzedaży.