Festiwal "Zdobywcy Fryderyków" to nowa impreza na mapie wydarzeń muzycznych w Polsce. To przestrzeń dla wyjątkowych, różnorodnych artystów, docenionych i nagrodzonych przez samą branżę muzyczną. Festiwal odbył się w malowniczym Szczecinku, na styku trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, w dniach 2-3 lipca 2022. Koncerty poprowadziła jedna z najbardziej znanych dziennikarek muzycznych i członkini Akademii Fonograficznej - Gabi Drzewiecka.

Producent Festiwalu "Zdobywcy Fryderyków" 2022 w Szczecinku Marcin Bachara z High Events:

"Jestem bardzo zadowolony z produkcji pierwszej edycji Festiwalu 'Zdobywcy Fryderyków' w Szczecinku. Bardzo dobrze dobraliśmy line-up artystyczny. Publiczność mogła doświadczyć doznań muzycznych w różnym stylu i przekonać się, że Festiwal z pewnością stanie się dużą marką na mapie wydarzeń" — wyjaśnia. "Chciałbym wszystkim podziękować za wkład w nasze wydarzenie. Już dziś mogę powiedzieć Państwu, że będzie kolejna edycja 'Festiwalu Zdobywcy Fryderyków', który z pewnością przygotujemy dla publiczności z jeszcze większym rozmachem. Gospodarzem Festiwalu 'Zdobywcy Fryderyków' 2023 będzie miasto Szczecinek. Producentem High Events, parterem operacyjnym będzie Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, a promotorem wydarzenia będzie Maxxx Group".



Gwiazdami Festiwalu "Zdobywcy Fryderyków" Szczecinek 2022 byli: Agnieszka Chylińska, Tymek, Katarzyna Nosowska, Mery Spolsky, Mrozu, Ralph Kaminski, Vito Bambino, Malik Montana i Smolasty. Wydarzenie poprowadziła Gabi Drzewiecka.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji pierwszej Edycji Festiwalu 'Zdobywcy Fryderyków' 2022 w Szczecinku. Odnieśliśmy sukces i już przygotowujemy się do kolejnej edycji Festiwalu, którą planujemy, aby ponownie odbyła się w lipcu, oczywiście w Szczecinku" - mówi Łukasz Koczan z SAPiK, który był partnerem operacyjnym Festiwalu "Zdobywcy Fryderyków" 2022. "Szczecinek jest cudownym miejscem dla wypoczynku, dającym turystom wiele możliwości. Dlatego tez stawiamy na datę wakacyjną, aby turyści przyjechali do nas na dłużej, bo Festiwal to tylko część naszej propozycji, jaką mamy dla odwiedzających Szczecinek" - wyjaśnia. "Nie będę ukrywał, że chcemy, aby nasz region konkurował z mazurami" - dodaje Łukasz Koczan z Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

"Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom medialnym za zaangażowanie w działania promocyjne Festiwalu 'Zdobywcy Fryderyków' 2022 w Szczecinku, zarówno tym oficjalnym, jak i wszystkim wspierającym nas redakcjom, na które zawsze można liczyć, aby nagłośnić ciekawe wydarzenie" - mówi Adrian Zalewski z Maxxx Group. "Bardzo udanym zabiegiem promocyjnym było zaproponowane przez Producenta Festiwalu 'Zdobywcy Fryderyków 2022' - Marcina Bachara — wyjazdowe 'Szkło Kontaktowe' w TVN24, które odbyło się z mieszkańcami Szczecinka" - wskazuje Adrian Zalewski. "Będziemy rozwijać promocję festiwalu, aby dotrzeć z naszym wydarzeniem do szerszej grupy odbiorców" - mówi promotor Adrian Zalewski.