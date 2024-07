Madonna właśnie powróciła do pracy nad swoim filmem biograficznym. Już w 2020 r. w mediach pojawiły się informacje o tym, że takowa produkcja powstanie, jednak trzy lata później ogłoszono przerwę w kontynuowaniu prac nad projektem. Prawdopodobnie miało to związek z trasą koncertową gwiazdy "The Celebration Tour", której Madonna była zmuszona poświęcić się w pełni.

Artystce udało się wrócić do pisania scenariusza. Na jej Instagramie właśnie pojawiła się seria zdjęć, na której widzimy Madonnę w wirze pracy, maszynę do pisania oraz kartki z tajemniczym tekstem. Na jednej z nich fani dopatrzyli się tytułu nadchodzącego filmu. Biografia będzie nazwana "Who's That Girl", nawiązując tym samym do komedii Jamesa Foleya z 1987 r., w którym wokalistka zagrała główną rolę. Napisała wówczas także piosenkę pod tym samym tytułem, która znalazła się w ścieżce dźwiękowej produkcji.

Prace nad filmową biografią artystki rozpoczęły się cztery lata temu

Madonna już w 2020 r. osobiście pracowała nad scenariuszem swojej biografii. Wtedy powstały aż dwie wersje skryptu - pierwsza została stworzona we współpracy z Diablo Cody, laureatką Oscara za scenariusz do "Juno", a przy drugiej piosenkarce pomagała Erin Cressida Wilson, znana z filmu "Sekretarka".

Wówczas w mediach pojawiły się informacje, mówiące o tym, że film o Madonnie będzie przedstawiał głównie początki jej kariery i wyboistą drogę, którą musiała przebyć, zmierzając na sam szczyt. Historia miała kończyć się w latach 90., kiedy to artystka wyruszyła w trasę "Blonde Ambition".

Kto zagra Madonnę w biografii piosenkarki?

Pojawiły się także przesłanki na temat tego, kto zagra główną rolę w filmie biograficznym Madonny. W czerwcu podano informację, że zaszczyt ten przypadł aktorce znanej z serialu Netflixa "Ozark" oraz dramatu "Asystentka" - Julii Garner. Ostatnim przedsięwzięciem w jej filmografii był thriller "The Royal Hotel", którego polska premiera kinowa miała miejsce stosunkowo niedawno, bo 28 czerwca 2024 r.

Dotychczasowe filmowe przedsięwzięcia Madonny opierają się zarówno na reżyserii, jak i aktorstwie. Artystka napisała scenariusze do trzech filmów: "Mądrość i seks", "Jestem, bo jesteśmy" oraz "W.E. Królewski romans". Z kolei wystąpiła na ekranie m.in. w "Śmierć nadejdzie jutro", "Ich własna liga" czy "Evita". Z pewnością podjęcie się scenariusza do filmu o samej sobie jest dla niej wyzwaniem, jednak poprzednie filmowe doświadczenia mogą pomóc jej w pracy nad projektem.

Fani nie kryją ekscytacji nadchodzącym filmem

Fani z niecierpliwością czekają na oficjalną datę premiery nadchodzącego filmu biograficznego Madonny. W komentarzach pod najnowszym postem na Instagramie wokalistki pojawiło się wiele ciepłych słów wspierających ją w pracy nad scenariuszem. "Pisz, pisz, pisz. Potrzebujemy zobaczyć tę historię z twojego punktu widzenia", "Ok królowo, więc wracamy do pisania", "Arcydzieło nadchodzi", "Kochana, zrób mini serial. Żeby opowiedzieć historię twojego życia nie wystarczy dwugodzinny film", "Nadchodzi Oscar" - czytamy w komentarzach.

