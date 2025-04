Start odbył się w poniedziałek, 14 kwietnia br., z prywatnego portu kosmicznego Blue Origin w zachodnim Teksasie. Podróż była kreowana jako "lot w kosmos", jednak trwała około jedenastu minut, przekraczając jedynie symboliczną granicę kosmosu - tzw. Linię Kármána , położoną 100 km nad Ziemią. Internauci, przez ostatni brak sympatii do Katy Perry, skrytykowali ją za wzięcie udziału w tym projekcie.

Muzyczny powrót Katy Perry z albumem " 143 ", choć długo zapowiadany i usilnie promowany, okazał się wielką porażką sprzedażową. Wpłynęło na to wiele czynników, jednak za główny określa się współpracę Katy Perry z Dr. Lukiem , czyli producentem, któremu Kesha postawiła w sądzie wiele zarzutów. Od tego momentu Katy Perry nie ma lekko. Odbiorcy stale wytykają jej błędy, podkreślają niedociągnięcia i wyśmiewają zachowania, którymi ta stale chwali się w mediach społecznościowych. Wzięcie udziału w "locie w kosmos" zdecydowanie nie pomogło.

Blue Origin, firma założona przez Jeffa Bezosa, już po raz kolejny zabiera znane twarze w podróż poza atmosferę. Internauci grzmią w komentarzach, iż aktywności tego typu są po prostu bez sensu. "Ludzie głodują, cierpią i na co dzień zmagają się z problemami, a Katy kreuje się na idealny przykład odważnej kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Jasne - jesteś bogata. To kpina", "Katy nie ma ostatnio łatwo [w opinii publicznej]", "Myślała, że ten lot uratuje jej karierę, a tylko ją pogorszył", "Wyleciała w kosmos, bo na Ziemi jest skończona", "To kolejny wizerunkowy koszmar Katy Perry" - piszą internauci na Instagramie oraz w serwisie X.