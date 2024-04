Już za miesiąc rozpocznie się kolejny, 68. już konkurs europejskiej piosenki - Eurowizja 2024 . Tegoroczna edycja imprezy po triumfie Loreen z piosenką "Tattoo" odbędzie się w Szwecji - kraju, który wydał na świat najsłynniejszych zwycięzców plebiscytu, a mianowicie zespół ABBA .

Właśnie mija 50 lat od wielkiego sukcesu grupy z utworem "Waterloo". Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid "Frida" Lyngstad dokładnie 6 kwietnia 1974 roku weszli na kolorową scenę w The Dome w angielskim Brighton ubrani w charakterystyczne dla tamtej epoki błyszczące glamrockowe kostiumy. Wtedy świat popu zmienił się na zawsze.

"Waterloo" promowało krążek pod tym samym tytułem, był to jednocześnie drugi album zespołu. Pełnogrające "Waterloo" stało się olbrzymim sukcesem, ustanawiając ówczesny rekord sprzedaży w Szwecji. Trudno się dziwić, bowiem Björn i Benny napisali, zaaranżowali i wyprodukowali szereg świetnych piosenek, z których większość uświetniły fascynujące wokale Agnethy i Fridy.

Zdjęcie Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad i Bjorn Ulvaeus w 2016 roku na otwarciu restauracji Mamma Mia: The Party / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Przypomnijmy, że rok przed zwycięstwem z utworem o wielkiej porażce Napoleona Bonaparte, grupa próbowała swoich sił na Eurowizji pod szyldem Björn, Benny, Agnetha & Anni-Frid. I choć utwór "Ring, Ring" dostał dobre noty, to ostatecznie na konkurs pojechał utwór "Sommaren som aldrig säger nej" ("You're Summer") grupy Malta. Tymczasem szef wytwórni Polar Music zasugerował muzykom, by skrócić nazwę do ich inicjałów - w ten sposób powstała magiczna kombinacja: ABBA.

Ostatecznie do Melodifestivalen, który w Szwecji wyłania zwycięzcę krajowych preselekcji, zgłoszono piosenkę "Waterloo". Powstała ona specjalnie na konkurs i od razu skradła serca słuchaczy. Choć początkowo wyśpiewana po szwedzku, prędko doczekała się wersji po angielsku, by zwiększyć jej szanse. ABBA nie była jednak faworytem - od początku mówiono, że konkurs wygra Olivia Newton-John z utworem "Long-Live Love". Szwedzi nie poddawali się.

ABBA wygrała Eurowizję 50 lat temu. O czym jest "Waterloo"?

W powierzchownej warstwie piosenka opowiada o wielkiej klęsce Napoleona Bonaparte pod Waterloo. Gdyby jednak spojrzeć nieco dogłębniej, jest to alegoryczna opowieść o kobiecie, która przegrała i "poddaje się" uczuciom wobec mężczyzny, który się o nią starał. Prędko zapadający w pamięć początek "My, my, at Waterloo, Napoleon did surrender" zaintrygował słuchaczy z całej Europy.

Gdy grupa pojawiła się na scenie jeszcze jeden element przykuwał mocno uwagę telewidzów. ABBA na ten wieczór wyszykowała się w prawdzwie glamrockowe, obcisłe i błyszczące kreacje. Ponadto wystąpili z dyrygentem przebranym w strój Napoleona. Choć dzisiejszy widz pewnie na ten widok zacząłby ziewać lub przełączył kanał, to w połowie lat 70. ubrani w wieczorowe suknie i garnitury uczestnicy imprezy byli mocno zaskoczeni tym, co ukazało się na ich oczach. Prawdziwa rewolucja!

Choć wielu fanów konkursu spodziewa się, że ABBA pojawi się na scenie ponownie w tym roku, to fakty nie pozostawiają złudzeń - grupa nie występuje wspólnie od ponad 40 lat, a pomimo wydania pożegnalnego albumu "Voyage" w 2021 roku, zapowiedziała, że już nigdy nie wróci na scenę. Choć kto wie, może Szwedom uda się namówić muzyków ABBY choć do wspólnego pojawienia się na scenie? Dowiemy się już za miesiąc, gdy wystartują półfinały Eurowizji.

Przypomnijmy, że decyzją wewnętrznej komisji TVP reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna . W konkursie w Malmö zaśpiewa piosenkę "The Tower" (posłuchaj) .

Jeszcze przed występem w Szwecji wokalistka weźmie udział w kilku zagranicznych imprezach przedeurowizyjnych. W najbliższy weekend pojawi się w Barcelonie (6 kwietnia) i Londynie (7 kwietnia), a za tydzień odwiedzi Amsterdam (13 kwietnia) i Sztokholm (14 kwietnia).