Milionowe oferty lądują na stole. ABBA i sekretne rozmowy z Las Vegas

Od maja 2022 r. w Londynie trwa seria koncertów grupy ABBA - "ABBA Voyage", podczas których na scenie "występują" hologramy muzyków tej szwedzkiej formacji. Po ogromnym sukcesie show w stolicy Wielkiej Brytanii (w kwietniu 2023 r. widowisko zobaczył milionowy widz), wiele mówiło się o kolejnych przystankach "ABBA Voyage".

Jeszcze w 2023 r., w rozmowie z "Variety" prezes Universal Music Group, Lucian Grainge, potwierdził, że wobec muzycznego przedstawienia zespołu ma bardzo ambitne plany.

Do tej pory takie przeboje jak "Mamma Mia" czy "Waterloo" w wykonaniu awatarów zespołu można było usłyszeć wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej londyńskiej arenie. W przyszłości podobne spektakle miałyby zostać zaprezentowane na całym świecie. O takiej możliwości mówił także członek ABBY, Björn Ulvaeus. Jednak zorganizowanie wirtualnej trasy koncertowej zdaje się być jeszcze większym przedsięwzięciem, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych koncertów.

Naturalnym wyborem jest więc Las Vegas, w którym można zaplanować taką niecodzienną rezydenturę. Ponoć już od pewnego czasu największe kasyna w stolicy hazardu prześcigają się w ofertach, które miałyby skusić szwedzką formację i zachęcić do organizacji "ABBA Voyage" właśnie w Las Vegas.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, najbliższy finalizacji takiej umowy jest luksusowy kompleks Resorts World. Jak informuje źródło "Daily Star": "ABBA od jakiegoś czasu w sekrecie prowadzi rozmowy na temat zawarcia kontraktu w Vegas. Muzyka zespołu ABBA jest bardzo lubiana w USA, a występ ich awatarów mógłby zachwycić amerykańską publiczność" - twierdzi informator dziennika.

ABBA - wielkie przeboje i miłosne dramaty

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo" ( posłuchaj! ), zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki.

Przypomnijmy, że nazwa zespołu ABBA to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: Agnethy Faeltskog (5 kwietnia kończy 74 lata), 78-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 77-letniego Benny'ego Anderssona i 78-letniej Anni-Frid Lyngstad . Agnetha była żoną Ulvaeusa, a Frida - Anderssona. Oba małżeństwa w krótkim odstępie czasu zakończyły się rozwodami na początku lat 80.



Ich kariera była intensywna, ale dość krótka - grupa ogłosiła zawieszenie działalności w 1982 roku. Nikt nie spodziewał się, że ABBA postanowi wrócić na scenę po prawie czterech dekadach i to z nową płytą. Wydany w listopadzie 2021 r. "Voyage" to pierwszy album od czasu "The Visitors" z 1981 roku.

"Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać. Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - oświadczył zespół przed premierą. Muzycy jednocześnie zadeklarowali, że będzie to ich ostatnia płyta z premierowym materiałem.