ABBA: Zwycięstwo w Eurowizji stało się kluczem do sławy. "Myślicie, że znacie całą historię?"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

W 2024 roku mija 50 lat od zwycięstwa grupy ABBA w konkursie Eurowizji. Z tej okazji w brytyjskiej telewizji zostanie wyemitowany specjalny dokument, "ABBA: Against The Odds" ("ABBA: Wbrew przeciwnościom"). Przypomni on triumf szwedzkiego zespołu, który w moment podbił Europę, a później resztę świata.

Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad i Bjorn Ulvaeus w 2016 roku na otwarciu restauracji Mamma Mia: The Party /JONATHAN NACKSTRAND /AFP