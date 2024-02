Już wkrótce na szklanym ekranie zadebiutuje dokument poświęcony zespołowi Bon Jovi ( sprawdź! ). Czteroodcinkowa seria zatytułowana "Thank You, Goodnight" opowie o błyskotliwej karierze kultowej rockowej kapeli oraz burzliwym życiu jej członków. Produkcja zawiera ekskluzywne wywiady z muzykami oraz nigdy niepublikowane materiały archiwalne.

Za kamerą stanął wielokrotnie nagradzany reżyser Gotham Chopra, który stoi za sukcesem takich tytułów, jak "Kobe Bryant's Muse" czy "Decoding Deepak". W Stanach Zjednoczonych serial ukaże się 26 kwietnia, trafiając do katalogu platformy streamingowej Hulu. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć "Thank You, Goodnight" w serwisie Disney+.

Jon Bon Jovi wciąż nie wrócił do dawnej formy

W ramach promocji nadchodzącego dokumentu lider formacji wziął udział w panelu dyskusyjnym amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych, zorganizowanym w Pasadenie. Podczas spotkania z prasą Jon Bon Jovi udzielił nowych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Półtora roku temu słynny rockman przeszedł nowatorską operację rekonstrukcji strun głosowych, po której - jak sam przyznaje - jeszcze nie wrócił do dawnej formy.

"Wreszcie czuję się gotowy, by o tym porozmawiać. W krytycznym momencie jedna z moich strun głosowych zaczęła zanikać. Nie byłem w stanie dobrze śpiewać. Czułem, że odebrano mi moje rzemiosło" - wyznał artysta, cytowany przez serwis People.

Zdobywca nagrody Grammy ujawnił, że w czasie zabiegu wszczepiono mu "nowoczesny implant", mający na celu odbudowanie obumierającego fałdu głosowego. Po 19 miesiącach rehabilitacji Bon Jovi powoli wraca do formy. Muzyk nadal nie odzyskał jednak dawnego brzmienia. Jest to dla niego tym trudniejsze doświadczenie, że w przeciwieństwie do wielu współczesnych piosenkarzy mógł poszczycić się doskonalonym przez dekady wokalnym kunsztem.

"Jestem dumny z tego, że byłem prawdziwym wokalistą. Uczę się tego rzemiosła od 40 lat. Śpiewałem z Pavarottim. Nie jestem kimś, kto na scenie tylko szczeka i wyje. Umiem śpiewać. Wciąż mogę napisać piosenkę, mogę wystąpić na scenie, jak każdy inny wykonawca. Ale muszę odzyskać swoje narzędzia" - podkreślił gwiazdor.