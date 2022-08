Powrót Britney Spears na scenę będzie chyba najbardziej zasłużoną nagrodą dla jej fanów, którzy nie tylko wspierali swoją idolkę w walce o zniesienie kurateli, ale za sprawą ruchu "Free Britney" mocno przyczynili się do ujawnienia prawdy na temat tego, co przez lata działo się za murami jej posiadłości. W powrocie na scenę Britney Spears pomoże sam Elton John.

Jak donosi "Variety", według informacji przesłanej do mediów przez przedstawicieli pary artystów, remake piosenki z 1972 roku ma się ukazać lada dzień, choć jak na razie nikt nie wskazał konkretnej daty.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akcja "Free Britney". Ogromne wsparcie od fanów gwiazdy pop Britney Spears AFP

Britney Spears i Elton John razem!

O premierze utworu poinformował również Elton John. Na swoim Instagramie brytyjska gwiazda estrady zamieściła zdjęcie, na którym widnieje tytuł nowej piosenki i emotikony przedstawiające czerwoną różę i rakietę - symbole obu gwiazd.

Ten wpis Elton John pozostawił bez komentarza, jednak fani artystki szybko domyślili się, że zwiastuje on rychłą premierę ich wspólnego projektu, który wprawił fanów w ekscytację.

Instagram Post

Britney Spears kończy 40 lat. Jak się zmieniała? 1 / 22 Britney Spears przyszła na świat 2 grudnia 1981 roku. Od najmłodszych lat interesowała się tańcem i śpiewem, a pierwsze oznaki talentu miała dawać jako zaledwie trzyletnia dziewczynka. Na zdjęciu Britney podczas American Music Awards 1998. Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz udostępnij

Według wcześniejszych doniesień prace nad utworem rozpoczęły się w połowie lipca tego roku. Britney Spears i Elton John spotkali się w studiu nagraniowym w Beverly Hills, aby przygotować nową wersję piosenki "Tiny Dancer". Nad sesją nagraniową czuwał nagrodzony Grammy producent Andrew Watt, który pracował m.in. z takimi gwiazdami, jak Miley Cyrus, Justin Bieber, zespół Pearl Jam czy ostatnio Ozzy Osbourne.

"Hold Me Closer" to powrót Spears do tworzenia muzyki po długiej przerwie - ostatni album, zatytułowany "Glory", autorka hitu "Baby One More Time" wydała w 2016 roku.

Clip Elton John Tiny Dancer (Lyric Video)

Elton John na wózku inwalidzkim 1 / 5 Elton John na wózku inwalidzkim - jak zapewnił w mediach społecznościowych czuje się dobrze, a z wózka skorzystał z powodu dużej odległości, którą musiał pokonać. Źródło: Getty Images Autor: SplashNews.com/East News udostępnij

Czytaj także:

Nie żyje Olivia Newton-John. Wzruszający wpis Johna Travolty

W "Mam talent" pojawił się nowy Elvis? Dziewczyny piszczały na jego widok!