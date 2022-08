Już od 3 września widzowie śledzący losy uczestników programu, będą mogli odkrywać nowe muzyczne talenty w całkowicie nowych przestrzeniach.



Studia najnowszej edycji "The Voice of Poland" zostały zbudowane na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych i są naszpikowane najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.



"Cieszę się, że po 12 edycjach udało się całkowicie odmienić studio 'The Voice'. Nowym charakterystycznym elementem jest okrągła scena. Dzięki zaawansowanej technologii, którą obecnie dysponujemy, będziemy mogli zmieniać naszą scenę w zależności od etapu programu. Każdy z nich będzie różnił się od siebie i będzie wyjątkowy. Umożliwi to nam również jeszcze mocniejsze zróżnicowanie 'The Voice of Poland' od 'The Voice Senior' i 'The Voice Kids' - mówi Rinke Rooyens z Rochstar, producent i reżyser programów z rodziny "The Voice".

Nowe studio "The Voice of Poland". Znamy szczegóły

Scena muzycznego talent show Dwójki została obudowana ekranami LED o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Łączna długość scenicznej konstrukcji aluminiowej, na której zainstalowano sprzęt, wynosi tysiąc metrów.

Ponad 1800 punktów świetlnych i 1,2 kilometra taśm ledowych mają zapewnić widzom niespotykane doznania wizualne. Całkowicie zautomatyzowana scenografia z elementami, które dzięki mapowaniu stają się dodatkowymi ekranami wyświetlającymi projekcje jest połączona ze sobą kablami o łącznej długości 30 kilometrów!



Występy uczestników 13. edycji "The Voice of Poland" śledzić będzie 14 kamer, aby w jak najdrobniejszym szczególe oddać atmosferę panującą w studiu telewizyjnym.



Ważna zmiana dla uczestników w "The Voice of Poland"

"W najnowszej edycji zdecydowaliśmy się zmniejszyć odległość uczestników od trenerów, czego efektem z pewnością będą jeszcze większe emocje niż dotychczas. Niezmiennie w naszych programach najważniejszy jest talent, a nowa scena umożliwi jeszcze lepsze wydobycie go i zaprezentowanie milionom widzów na różnych płaszczyznach, nie tylko tej muzycznej" - dodaje Rinke Rooyens.



Zupełnie nowe studio "The Voice of Poland" widzowie będą mogli oglądać w TVP2 już od 3 września. Program poprowadzą Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. W roli trenerów zobaczymy Justynę Steczkowską, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental.



W nowych przestrzeniach realizowane będą także zdjęcia do czwartej edycji "The Voice Senior" oraz do nowego, szóstego już sezonu "The Voice Kids".