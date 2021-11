"Z dniem dzisiejszym kończy się nadzór kuratorski nad Britney Jean Spears i jej majątkiem" - orzekła sędzia Brenda Penny.

39-letnia wokalistka nie uczestniczyła w przesłuchaniu, ale w poście na Instagramie napisała: "Kocham moich fanów tak bardzo, że to szalone!!! Myślę, że będę płakać przez resztę dnia!!! To najlepszy dzień w życiu".

Britney Spears od miesięcy apelowała w sądzie o zakończenie nadzoru kuratorskiego decydującego o jej życiu osobistym i majątku wartym 60 milionów dolarów. W piątek mówiła, że chce się teraz trochę nacieszyć życiem, zanim podzieli się swoimi przyszłymi planami zawodowymi. Jest zaręczona i zamierza poślubić długoletniego partnera Sama Asghari.



Adwokat wokalistki Matthew Rosengart, zwracając się do sądu, zaznaczył, że ustanowiona została "siatka bezpieczeństwa" w celu uregulowania kwestii finansów i osobistej opieki nad jego klientką. Chciałby doprowadzić do zbadania ewentualnych błędów finansowych w zarządzaniu przez sprawującego wcześniej funkcję kuratora córki Jamiego Spearsa. Uzależnił to od woli piosenkarki.



"To był historyczny dzień dla Britney Spears" - ocenił. Dziękował fanom ruchu poparcia #FreeBritney, twierdząc, że był niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Wielbiciele gwiazdy kwestionowali zasadność objęcia jej restrykcjami. Argumentowali, że w tym samym czasie z powodzeniem koncertowała na całym świecie i zarabiała miliony dolarów.



Za pośrednictwem adwokatów ojciec Britney Spears zapewnił, że pomógł uporządkować karierę zawodową córki i zawsze działał w jej najlepszym interesie.

Britney Spears pod opieką ojca od ponad 13 lat

Przypomnijmy, że Britney Spears - jedna z największych gwiazd pop ostatnich dwóch dziesięcioleci (posłuchaj!) - była pod kuratelą swojego ojca od 2008 roku, gdy wokalistka przeszła załamanie nerwowe. Bez zgody Jamiego nie mogła opuścić samotnie domu, nie mogła głosować w wyborach, mieć telefonu komórkowego, prowadzić samochodu lub zajść w ciążę.