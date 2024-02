Piosence towarzyszy teledysk, który wyreżyserował Vincent Haycock. Klip zaczyna się od serii przepraszających wiadomości, które Dua znajduje w swojej poczcie głosowej. Dalej widzimy ją otoczoną przez mężczyzn walczących o jej uwagę. Nagle wszystko staje się chaosem.



"Miałam serię nieudanych randek, a ostatnia przeważyła szalę. Kiedy następnego ranka przyszłam do studia, na pytanie, jak poszło oświadczyłam: 'Sezon szkoleniowy się skończył' ('Traning season is over'). Jak to zwykle bywa 'dzień po', kiedy relacjonowałam wszystko przyjaciołom, bardzo się ubawiliśmy i potem poszło, jak z płatka. Choć oczywiście w tej piosence chodzi o to uczucie, kiedy po prostu kończysz mówić ludziom - w tym przypadku mężczyznom - w jaki sposób powinni się z tobą umawiać; chodzi również o to, że mój sezon treningowy dobiega końca, a ja dojrzewam z każdym doświadczeniem. Nigdy nie czułam się bardziej pewna siebie, wzmocniona, nigdy nie miałam takiej jasności umysłu. I chociaż może się zdarzyć, że sezon treningowy nigdy się nie skończy - dla żadnego z nas - zaczynasz dostrzegać piękno w znalezieniu osoby, z którą możesz go przeżyć. Przestajesz szukać stażystów i stajesz się bardziej zainteresowany posiadaniem kogoś, z kim możesz się rozwijać" - opowiada Dua Lipa.

Autorami "Training Season" są Dua Lipa, Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. i Kevin Parker z Tame Impala. Nad produkcją czuwali Parker i Harle.

Pierwszą zapowiedzią nadchodzącego, trzeciego albumu Lipy był utwór "Houdini", który przekroczył 300 milionów odtworzeń na całym świecie i niedawno uzyskał srebrny status w Wielkiej Brytanii. W momencie premiery singel od razu trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów Airplay, a w tygodniu premiery stał się teledyskiem nr 1 na świecie w serwisie Youtube (12 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin).

Euforyczny, klubowy numer zebrał natychmiastowe pochwały od "Billboardu" i "Rolling Stone'a", Pitchforka czy "Vogue'a", który nazwał go "popową klasą mistrzowską". Niedawno Dua stała się pierwszą artystką, której trzy utwory osiągnęły ponad dwa miliardy odtworzeń na Spotify ("One Kiss", "Don't Start Now" i "New Rules").

Na początku tego miesiąca Dua otworzyła 66. ceremonię rozdania Grammy, wykonując medley utworów "Training Season", "Dance The Night" i "Houdini". 2 marca gwiazda uświetni ceremonię wręczenia statuetek BRIT, gdzie nominowana jest do trzech nagród.

Kim jest Dua Lipa?

Dua Lipa to trzykrotna laureatka Grammy i sześciokrotna Brit Award. "Future Nostalgia", drugi album gwiazdy, pokrył się platyną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i był najdłużej utrzymującym się albumem kobiety-artystki w TOP10 na liście Billboard 200 w 2021 roku. Z płyty pochodzi wiele światowych hitów, w tym "Levitating", który zdobył diamentowy status i tytuł piosenki nr 1 zestawienia Hot 100 Billboardu w 2021 roku.



Debiutancki album Duy z 2017 roku zdobył platynę i wylansował sześć platynowych singli. Dzięki płycie Lipa została pierwszą artystką w historii BRIT Awards, która zdobyła pięć nominacji w ciągu jednego roku. Dua ma w sumie 8 nominacji do nagrody Grammy, w tym 3 statuetki. Gwiazda zgromadziła ponad 38 miliardów odtworzeń i jest rekordzistką na Spotify jako kobieta-artystka z dwoma najczęściej streamowanymi albumami wszech czasów.