Dlaczego nie będzie Maryli Rodowicz na festiwalu w Opolu? "Nie widzę w tym nic dziwnego"

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca.

Dyrektorem artystycznym festiwalu został Wojciech Iwański, reżyser "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (ma umowę z firmą Jake Vision, która produkuje ten format), wcześniej pracujący przy "Mam talent" i "X Factor". W przeszłości pracował też w TVP jako reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych.

"Opole znów łączy" - podkreśla TVP zapowiadając festiwal. Do publicznej stacji po latach wrócili m.in. Kayah, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski czy Big Cyc.

W programie zabraknie Maryli Rodowicz, która wielokrotnie występowała podczas święta polskiej piosenki.



"Nie będzie Maryli Rodowicz. I ja nie widzę w tym nic dziwnego. Maryla Rodowicz nie zmieściła się, że tak powiem, w formule tego festiwalu. Nie wystąpiłaby w debiutach, gdyby zgłosiła piosenkę, wystąpiłaby w premierach" - tłumaczy w rozmowie z "Faktem" Wojciech Iwański.

Dyrektorem artystycznym festiwalu podkreśla, że za decyzją nie stała żadna cenzura.

"Z tego, co wiem, to pani Maryla już nie chce się ścigać z nikim. Nie wystąpi w koncercie ku czci Janusza Kondratowicza, bo nigdy nie śpiewała jego piosenek. Super Jedynkę już ma. Ale też proszę nie myśleć, że to cenzura. Nie ma cenzury, nie było cenzury, a przynajmniej na pewno z mojej strony" - dodaje Iwański.

Festiwal w Opolu 2024. Kto wystąpi? [PROGRAM]

Pierwszy dzień rozpocznie konkurs Premiery, w którym tradycyjnie pojawi się 10 wykonawców. Są to: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland".

Częścią tego koncertu będzie recital duetu prowadzących: Kayah i Andrzeja Piasecznego. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Beata Szymańska-Masny.

Pod hasłem "Twoje serce do życia wystarczy" 50 lat od debiutu w Opolu świętować będzie Michał Bajor. Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla.

Z kolei uczestnicy konkursu Debiuty w tym roku zmierzą się z piosenkami Czesława Niemena w symfonicznych aranżacjach. Na scenie wystąpią: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska (laureatka "Szansy na sukces" - jesień 2023), Lina (laureatka konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu). Dziesiątym wykonawcą zostanie zwycięzca programu "Szansy na sukces. Opole 2024", którego poznamy 12 maja (emisja w TVP2 o godz. 15:15).Debiuty poprowadzą Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko, a za scenariusz i reżyserię koncertu odpowiada Paweł Zeitz.

Wyboru uczestników Premier i Debiutów dokonała Rada Artystyczna 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tworzą ją: Wojciech Iwański (Dyrektor Artystyczny Festiwalu), Adam Sztaba (Dyrektor Muzyczny Festiwalu), Piotr Metz (dziennikarz muzyczny), Jarosław Wasik (Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu), Magdalena Matyjaszek (Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opole) oraz muzyk Jarecki (Jarosław Kubów).

1 czerwca odbędzie się wracający do Opola koncert Superjedynki, podczas którego gwiazdy polskiego rocka wykonają swoje największe przeboje. W amfiteatrze wystąpią: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni. Koncert przygotowany przez Cypriana Ziąbskiego poprowadzi Marcin Daniec.

Sobotę w Opolu zakończy również wracający na festiwal Kabareton z udziałem takich gwiazd, jak m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Grupa MoCarta, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak, Zbigniew Zamachowski. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadać będzie Marcin Partyka (The Jobers). Scenariusz przygotował Robert Górski, reżyserią zajął się Szymon Łosiewicz, a całość poprowadzi Piotr Bałtroczyk.

"Zakochani są wśród nas", czyli piosenki Janusza Kondratowicza

Zmarły w 2014 r. twórca był wielokrotnie nagradzany w Opolu. Jego teksty wykonywali m.in. Anna Jantar, Halina Frąckowiak, Irena Jarocka, Czerwone Gitary, Trubadurzy, Trzy Korony, Zdzisława Sośnicka, Krzysztof Krawczyk, Kasia Sobczyk, Andrzej Zaucha, Rezerwat, Hanna Banaszak, Top One czy Gayga.

Napisany przez Janusza Kondratowicza dla Ireny Santor przebój "Powrócisz tu" zaśpiewa tym razem Kayah. Inne piosenki jego autorstwa wykonają artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne. Nie zabraknie zaskakujących duetów i tercetów. Ideą koncertu jest łączenie pokoleń.

Na scenie pojawią się Kayah, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk, Marcin Wyrostek. Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba, który będzie również autorem wszystkich zaprezentowanych podczas koncertu aranżacji. Koncert przygotowany przez Wojciecha Iwańskiego poprowadzi Jacek Cygan.