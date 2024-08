"Jesteśmy strasznie zajęci właśnie trasą koncertową, najnowszym singlem, przygotowywaniem płyty, nagraniami. Zawsze mówię, że jeśli coś robię, to chcę robić to na 100 procent. Nie na pół gwizdka, nie troszeczkę. Jeśli miałabym wystąpić w 'Tańcu z gwiazdami', chciałabym się po prostu temu absolutnie oddać - mieć wolniejszą głowę, skupić się na treningach, zrobić to po prostu na pełnej pompie, a nie być jedną nogą tutaj, drugą w moich projektach, taka rozdarta. Jeśli miałabym to robić, chciałabym to zrobić na maksa" - zdradziła wokalistka.