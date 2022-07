Dead Cross powraca z nowym krążkiem. Posłuchaj singla "Reign of Error"!

Krążek "II" zespołu Dead Cross jest momentami politycznie naładowaną kolekcją utworów, mającą swoje korzenie w przyjaźni. Tworzony w momencie, w którym Michael Crain otrzymał niespodziewaną diagnozę raka.

"Brak mi słów, aby opisywać jak wiele ten album dla mnie znaczy. Zrodzony z bólu i niepewności" - wyjaśnia Crain.

"Powolny, ekscytująco bolesny i przyprawiający o mdłości powrót do zdrowia po leczeniu raka był katalizatorem dla każdego riffu i nuty na tym albumie. Jednak moja wola życia i bycia z moimi braćmi Justinem, Dave'm, Mike'm i współproducentem Rossem Robinsonem, sprawiła, że wstałem z łóżka i codziennie biegłem do studia".



Reklama

Kiedy Dead Cross wydali swój debiut zatytułowany po prostu "Dead Cross" latem 2017 roku, Mike Patton w rozmowie z "Rolling Stone" powiedział: "Nie jestem już jakimś młodym twardzielem, który próbuje coś udowodnić światu. Dla mnie stworzenie tej płyty było całkowicie muzyczną przygodą".

Wizualnie i dźwiękowo, Dead Cross to warcząca bestia składająca się z najbardziej eksperymentalnych i ośmielających się powiedzieć, hardcorowych muzyków: Dave'a Lombardo (perkusja), Michael a Craina (gitara), Justina Pearsona (bas) i wspomnianego Pattona (wokal), ale w swej istocie jest to grupa przyjaciół dobrze się bawiących, oddających hołd muzyce, którą kochają i zapraszających fanów na niezłą przejażdżkę. To właśnie ta przyjaźń sprawiła, że członkowie zespołu ponownie zebrali się razem i dali nam "II", ich nowe wydawnictwo.

Instagram Post

Mike Patton (Faith No More) wraca do zdrowia? "To wciąż trwa, ale jest lepiej"

Recenzja Faith No More "Sol Invictus": Niezmiennie bezbłędni

Dead Cross prezentują teledysk do piosenki "Reing of Error"

"Reign of Error" to pierwszy muzyczny zwiastun krążka, któremu towarzyszy oraz teledysk stworzony przez Displaced/Replaced.

"'Reign of Error' został zarejestrowany w studio prawie tak szybko jak został napisany i wierzę, że jest na to bardzo dobre wytłumaczenie" - mówi o piosence Crain.

"Nikomu wcześniej tego nie mówiłem, a już tym bardziej reszcie zespołu czy Rossowi, ale szczerze odczuwałem silną obecność w studiu tamtego dnia. Te riffy wyleciały ze mnie, a kiedy Dave usiadł przy swoim zestawie, to czułem, jakbyśmy grali ten utwór tysiące razy wcześniej. Bam! Nie próbuję też malować mrocznej czy fantastycznej historii. Po tym jak uciekłem przed śmiercią i wciąż dochodziłem do siebie po leczeniu raka, byłem niesamowicie wrażliwy na energię i drugą stronę. Był tam ktoś inny, życzliwy i inspirujący. Wierzę, że był to stary członek zespołu Dave'a i przyjaciel Jeff. Myślę, że chciał po prostu ponownie zagrać ze swoim przyjacielem i być może zrobił to poprzez mnie. Czy ludzie w to wierzą czy nie, naprawdę mnie to nie obchodzi. Jestem po prostu wdzięczny, że tego doświadczyłem" - dodaje.

Wideo Dead Cross "Reign Of Error" (pre-order now)

Kim jest Mike Patton?

Mike Patton to wokalista słynnego Faith No More, założyciel Mr. Bungle, pomysłodawca takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane.

Clip Faith No More Midlife Crisis

Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - między innymi z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.