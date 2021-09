Ci, którzy czekali na jesienne koncerty Faith No More i Mr. Bungle nie będą zachwyceni. Wydarzenia właśnie zostały odwołane i to przez samego Mike'a Pattona, który poinformował o swoich problemach zdrowotnych. Jak sam napisał, w czasie trwania pandemii nasiliły się jego problemy psychiczne. Muzyk dodał, że nie zamierza dawać z siebie mniej niż 100 procent, a w tym momencie nie byłoby to możliwe.

"Przykro mi, ale z powodu problemów psychicznych nie dam rady zagrać zaplanowanych koncertów Faith No More i Mr. Bungle. Mam problemy, które w trakcie pandemii się nasiliły i są przeszkodą. Nie czuję, bym mógł dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać mniej niż 100 procent. Przepraszam fanów i mam nadzieję, że wkrótce Wam to wynagrodzę. Zespoły wspierają mnie i mamy nadzieję na znalezienie jakiegoś zdrowego rozwiązania" - napisał Patton.

Kim jest Mike Patton?

Mike Patton to wokalista słynnego Faith No More, założyciel Mr. Bungle, pomysłodawca takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane.

Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - między innymi z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.

