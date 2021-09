David Coverdale kończy 70 lat. "Nie da się tego robić bez wspierającej publiczności"

70 lat skończył David Coverdale. Artysta od lat stoi na czele grupy Whitesnake, w latach 1973-1976 śpiewał w Deep Purple, nagrał także album z Jimmym Page'em z Led Zeppelin.

Coverdale z reaktywowanym kilka lat temu Whitesnake planują w 2022 roku pożegnalną trasę. Artysta pragnie w ten sposób wyrazić wdzięczność dla swoich fanów, którzy przez tyle lat go wspierali.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitesnake Love Will Set You Free



"Zamierzam pokazać moją wdzięczność za poparcie, które mam, bo nie da się tego robić bez wspierającej publiczności. To takie proste. Fani wiedzą, że zawsze staram się wypaść jak najlepiej. To od zawsze była moja filozofia" - podkreśla David Coverdale w rozmowie z Planet Rock.

70-letni rockman zaznacza, że wyczerpuje go nieustanne życie w trasie, dlatego zamierza pożegnać się ze sceną, jednak nie oznacza to końca zespołu. "Codziennie gram na gitarze. Muzykę i tworzenie traktuję jako hobby" - mówi wokalista.

Obecnie u boku lidera występują Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja) i Włoch Michele Luppi (klawisze). Z powodu operacji przepukliny Coverdale'a zespół odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 r., w tym również występ w Warszawie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że z tegorocznej trasy również nic nie wyszło.



Clip Whitesnake Here I Go Again



Studyjny dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. album "Flesh & Blood". Grupa w ostatnim czasie wypuściła trylogię "Red, White and Blues" - kompilacyjne płyty "The Rock Album" (2020), "Love Songs" (2020) i "The Blues Album" (2021), zawierające dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory w odświeżonych wersjach.

Whitesnake gwiazdą Hard Rock Heroes Festival - Katowice, 28 listopada 2011 r. 1 / 26 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

David Coverdale skończył 70 lat

Rockman sławę zdobył w 1973 roku, kiedy zastąpił Iana Gillana w Deep Purple. Z zespołem nagrał płyty "Burn", "Stormbringer" i "Come Taste The Band". W 1978 z kolegami założył zespół Whitesnake. Grupa odniosła spory sukces komercyjny w latach 80., szczególnie za sprawą przebojów "Here I Go Again" i "Is This Love".



W 1982 roku artysta nie skorzystał z propozycji dołączenia do Black Sabbath i Bad Company. W 1993 r. nagrał za to album z legendarnym gitarzystą Led Zeppelin Jimmym Page'em. Album "Coverdale/Page" promowały single "Pride and Joy" i "Shake My Tree". Coverdale nagrał solowe płyty "Whitesnake" (1977), "Northwinds" (1978) i "Into The Light" (2000).

Urodzony w Anglii lider Whitesnake od ponad 20 lat mieszka na stałe w niewielkiej osadzie w stanie Nevada.